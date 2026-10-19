Люди стоять біля пошкодженого будинку після атаки РФ. Ілюстративне фото: facebook.com/DSNSKyiv

Більшість українців не очікують швидкого завершення війни. Водночас вони готові терпіти стільки, скільки буде необхідно. Порівняно із серединою вересня ці настрої не змінилися.

Про це свідчать результати всеукраїнського опитування громадської думки "Омнібус", яке Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів упродовж 8–16 жовтня 2026 року, інформує Новини.LIVE.

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Коли українці очікують завершення війни

За результатами опитування КМІС, лише 10% українців очікують, що війна завершиться до кінця 2026 року. Ще 13% сподіваються на її закінчення в першій половині 2027 року.

Водночас 56% опитаних вважають, що війна завершиться у другій половині 2027 року або пізніше. Ще 21% респондентів не визначилися з відповіддю.

Таким чином, більшість українців очікують, що війна триватиме ще довгий час.

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Скриншот графіку КМІС/kiis.com.ua

Скільки українців готові терпіти війну

КМІС також запитав українців, як довго вони готові терпіти війну. Згідно з результатами опитування, 62% респондентів готові робити це стільки, скільки буде необхідно.

Ще 4% опитаних заявили, що готові терпіти протягом одного року. Коротший період — від кількох місяців до пів року — назвав 21% респондентів. Ще 13% не визначилися з відповіддю.

У КМІС зазначили, що порівняно із серединою вересня ці показники не змінилися.

Як змінювалася готовність українців терпіти війну в жовтні

В Київському міжнародному інституті соціології також порівняли відповіді залежно від періоду опитування. Серед респондентів, яких опитали 8–9 жовтня, 60% заявили, що готові терпіти війну стільки, скільки буде необхідно. Серед опитаних 10–16 жовтня цей показник становив 63%.

У КМІС зауважили, що формально різниця перебуває в межах похибки. Водночас в інституті не бачать, щоб кампанія тиску на цей момент призвела до деморалізації українців.

Новини.LIVE інформували, що Україна готова працювати над п’ятьма форматами припинення вогню, зокрема повним і безумовним перемир’ям, домовленостями щодо Чорного моря та енергетичним перемир’ям. Українська згода на повне припинення вогню, надана ще в березні 2025 року, залишається чинною, однак для перемир’я потрібна аналогічна згода Росії. У МЗС наголошують, що тепер Москва має зробити конструктивні кроки для припинення бойових дій.

Новини.LIVE писали, що Росія відкинула пропозицію України про 60-денне перемир’я, необхідне для проведення виборів, заявивши, що не погоджується на тимчасове припинення вогню. У Кремлі стверджують, що прагнуть довгострокового миру, водночас міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Володимир Зеленський "не заслужив перепочинку на полі бою". Москва висловила готовність не завдавати ударів по Україні лише в день голосування, якщо вибори відбудуться.