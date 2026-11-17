Председатель комитета Рады по вопросам интеграции Украины в ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе. Фото: facebook.com/ivanna.klympushtsintsadze

Председатель комитета Рады по вопросам интеграции Украины в ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе считает, что при нынешних темпах реформ Украина не успеет завершить переговоры о вступлении в Европейский Союз до конца 2028 года. Она призвала ускорить работу.

Об этом Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила в ответ на вопрос журналистки Новини.LIVE Анны Сирык во вторник, 17 ноября.

Реклама

Вступление Украины в ЕС до 2028 года

"Нам нужно не кормить израненное войной украинское общество тщетными надеждами и пустыми сроками, которые не имеют ничего общего с реальностью", — отметила Климпуш-Цинцадзе.

Она предупредила, что в таком случае в 2027–2028 годах могут появиться попытки оправдать задержку тем, что Украину якобы не готовы принимать в ЕС или предъявляют к ней чрезмерно строгие требования.

По её мнению, парламент, правительство, президент и другие органы государственной власти должны активизировать работу, чтобы установленный срок был достижимым.

Читайте также:

"Если темп и интенсивность работы изменятся, тогда хотелось бы верить, что это амбициозная, но реалистичная задача. На мой взгляд, амбициозная, но не реалистичная", — добавила Климпуш-Цинцадзе.

Как писали Новини.LIVE, на данный момент открыты четыре из шести переговорных кластеров по вступлению Украины в ЕС. Посол ЕС Катарина Матернова подчеркнула необходимость ускорения реформ.

Кроме того, Матернова сообщила, что Украина получит от Евросоюза рекордные 7,9 млрд евро до конца недели. В частности, 5 млрд евро поступят на счет кредита Ukraine Support Loan.