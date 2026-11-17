Голова комітету Ради з питань інтеграції України до ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе. Фото: facebook.com/ivanna.klympushtsintsadze

Голова комітету Ради з питань інтеграції України до ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе вважає, що за нинішнього темпу реформ Україна не встигне завершити переговори про вступ до Європейського Союзу до кінця 2028 року. Вона закликала прискорити роботу.

Про це Іванна Климпуш-Цинцадзе сказала у відповідь на запитання журналістки Новини.LІVE Анни Сірик у вівторок, 17 листопада.

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Вступ України до ЄС до 2028 року

"Нам потрібно не згодовувати зраненому війною українському суспільству марні надії і марні терміни, які не мають нічого спільного з реальністю", — зазначила Климпуш-Цинцадзе.

Вона застерегла, що в такому разі у 2027-2028 роках можуть з'явитися спроби виправдати затримку тим, що Україну начебто не готові приймати до ЄС або встановлюють для неї надмірно суворі вимоги.

На її думку, парламент, уряд, президент та інші органи державної влади мають активізувати роботу, аби визначений термін був досяжним.

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"Якщо ця швидкість і ця інтенсивність роботи зміниться, тоді хотілося б вірити, що це амбітна, але реалістична задача. Як на мене, амбітна, але не реалістична", — додала Климпуш-Цинцадзе.

Як писали Новини.LIVE, наразі відкрито чотири з шести переговорних кластерів щодо вступу України в ЄС. Посол ЄС Катаріна Матернова наголосила на необхідності пришвидшити реформи.

Крім того, Матернова повідомила, що Україна отримає від Євросоюзу рекордні 7,9 млрд євро до кінця тижня. Зокрема, 5 млрд євро надійдуть на рахунок кредиту Ukraine Support Loan.