Климкин предупредил о новой волне роста цен на топливо

Экс-руководитель Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин предупредил, что будет вторая волна роста цен на топливо. По его словам, после нефтяных кризисов мир обычно сталкивается с инфляцией и экономическим спадом. Он заявил, что Украина также почувствует эти последствия.

Об этом Павел Климкин сообщил в эфире проекта Новини.LIVE "Архитектура безопасности".

Подорожание бензина

"Иран сейчас — это то, что вынимает душу и карман каждому. Посмотрите на каждую заправку, посмотрите, сколько стоят удобрения, посмотрите, сколько стоит алюминий. Но это только первая фаза", — говорит Климкин.

По его словам, волна, которая придет, совсем другая. Он отметил, что сложно сказать людям, которые заезжают на АЗС, что будет новое подорожание, которое связано с инфляцией и экономическим спадом.

"Сейчас многие говорят, что за полгода в Штатах инфляция будет 4-4,5%. Это означает, что ты будешь платить за свой дом, за ипотеку, за машину, за что угодно гораздо больше. Это по нам также ударит маховиком", — сообщил экс-руководитель МИД.

По его словам, все прекрасно понимают, что сейчас отдельных войн не бывает. В частности, с Ираном — это очень выразительно.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Владимира Зеленского, благодаря договоренностям несколько стран обеспечивают Украину стабильными поставками дизельного топлива.

Ранее топливный эксперт Дмитрий Леушкин спрогнозировал, что стоимость нефти может снизиться до 70 долларов за баррель, но процесс будет длительным.