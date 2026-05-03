Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородШтабРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУВойнаМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Климкин предупредил о новой волне роста цен на топливо

Климкин предупредил о новой волне роста цен на топливо

Ua ru
Дата публикации 3 мая 2026 12:25
Климкин предупредил о новой волне роста цен на топливо
Павел Климкин. Фото: кадр из видео

Экс-руководитель Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин предупредил, что будет вторая волна роста цен на топливо. По его словам, после нефтяных кризисов мир обычно сталкивается с инфляцией и экономическим спадом. Он заявил, что Украина также почувствует эти последствия.

Об этом Павел Климкин сообщил в эфире проекта Новини.LIVE "Архитектура безопасности".

Подорожание бензина

"Иран сейчас — это то, что вынимает душу и карман каждому. Посмотрите на каждую заправку, посмотрите, сколько стоят удобрения, посмотрите, сколько стоит алюминий. Но это только первая фаза", — говорит Климкин.

По его словам, волна, которая придет, совсем другая. Он отметил, что сложно сказать людям, которые заезжают на АЗС, что будет новое подорожание, которое связано с инфляцией и экономическим спадом.

"Сейчас многие говорят, что за полгода в Штатах инфляция будет 4-4,5%. Это означает, что ты будешь платить за свой дом, за ипотеку, за машину, за что угодно гораздо больше. Это по нам также ударит маховиком", — сообщил экс-руководитель МИД.

Читайте также:

По его словам, все прекрасно понимают, что сейчас отдельных войн не бывает. В частности, с Ираном — это очень выразительно.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Владимира Зеленского, благодаря договоренностям несколько стран обеспечивают Украину стабильными поставками дизельного топлива.

Ранее топливный эксперт Дмитрий Леушкин спрогнозировал, что стоимость нефти может снизиться до 70 долларов за баррель, но процесс будет длительным.

Павел Климкин Украина топливо
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации