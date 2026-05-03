Клімкін попередив про нову хвилю зростання цін на пальне

Екскерівник Міністерства закордонних справ України Павло Клімкін попередив, що буде друга хвиля зростання цін на пальне. За його словами, після нафтових криз світ зазвичай стикається з інфляцією та економічним спадом. Він заявив, що Україна також відчує ці наслідки.

Про це Павло Клімкін повідомив в ефірі проєкту Новини.LIVE "Архітектура Безпеки".

Подорожчання бензину

"Іран зараз — це те, що виймає душу і кишеню кожному. Подивіться на кожну заправку, подивіться, скільки коштують добрива, подивіться, скільки коштує алюміній. Але це тільки перша фаза", — каже Клімкін.

За його словами, хвиля, яка прийде, зовсім інша. Він зазначив, що складно сказати людям, які заїжджають на АЗС, що буде нове подорожчання, яке повʼязане з інфляцією та економічним спадом.

"Зараз багато хто каже, що за пів року в Штатах інфляція буде 4-4,5%. Це означає, що ти будеш платити за свій будинок, за іпотеку, за машину, за що завгодно набагато більше. Це по нас також вдарить маховиком", — повідомив екскерівник МЗС.

За його словами, усі прекрасно розуміють, що наразі окремих війн не буває. Зокрема, з Іраном — це дуже виразно.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Володимира Зеленського, завдяки домовленостям декілька країн забезпечують Україну стабільними поставками дизельного пального.

Раніше паливний експерт Дмитро Льоушкін спрогнозував, що вартість нафти може знизитися до 70 доларів за барель, але процес буде тривалим.