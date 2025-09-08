Условия подачи документов на визы США стали более жесткими

Паспорт США. Фото: Wikivoyage

США ввели новые правила оформления неиммиграционных виз, которые отныне нужно получать только в стране гражданства или постоянного проживания. Изменения коснулись и граждан Украины.

Об этом говорится на сайте Бюро консульских дел Государственного департамента США.

США обновили правила подачи документов на визы

Для украинцев определены только два пункта подачи заявлений - Варшава и Краков. Киев в списке отсутствует, поэтому все желающие подать документы должны записываться на собеседование именно в этих городах.

В Госдепартаменте отмечают, что обновленные правила уже действуют. Теперь кандидаты должны подтверждать проживание в той стране, где они обращаются за визой.

Перечень стран и городов, где можно подавать на визу США. Фото: скриншот

Если же документы подаются за пределами государства гражданства или резиденции, это может усложнить получение визы. При этом уплаченные сборы не возвращаются и не передаются на другие заявления.

Также предупреждено, что сроки ожидания собеседования зависят от конкретного консульства, и в случае подачи за пределами страны проживания они могут быть значительно длиннее. В то же время уже назначенные собеседования остаются в силе.

Новые требования не касаются дипломатических, официальных и специальных виз, а также случаев гуманитарного или медицинского характера.

Заявителям советуют следить за информацией на сайтах посольств и консульств, чтобы быть в курсе актуальных процедур. Также обновленные положения заменили все предыдущие рекомендации по подаче документов на неиммиграционные визы.

