Умови подачі документів на візи США стали жорсткішими

Київ виключили зі списку пунктів подачі віз до США — деталі
США запровадили нові правила оформлення неімміграційних віз, які відтепер потрібно отримувати лише у країні громадянства або постійного проживання. Зміни торкнулися й громадян України.
Про це йдеться на сайті Бюро консульських справ Державного департаменту США.
США оновили правила подачі документів на візи
Для українців визначені лише два пункти подачі заяв — Варшава та Краків. Київ у списку відсутній, тож усі охочі подати документи мають записуватися на співбесіду саме в цих містах.
У Держдепартаменті зазначають, що оновлені правила вже діють. Тепер кандидати повинні підтверджувати проживання у тій країні, де вони звертаються по візу.
Якщо ж документи подаються за межами держави громадянства чи резиденції, це може ускладнити отримання візи. При цьому сплачені збори не повертаються і не передаються на інші заяви.
Також попереджено, що терміни очікування співбесіди залежать від конкретного консульства, і в разі подачі за межами країни проживання вони можуть бути значно довшими. Водночас уже призначені співбесіди залишаються чинними.
Нові вимоги не стосуються дипломатичних, офіційних та спеціальних віз, а також випадків гуманітарного чи медичного характеру.
Заявникам радять стежити за інформацією на сайтах посольств та консульств, аби бути в курсі актуальних процедур. Також оновлені положення замінили всі попередні рекомендації щодо подачі документів на неімміграційні візи.
