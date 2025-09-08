Умови подачі документів на візи США стали жорсткішими

Паспорт США. Фото: Wikivoyage

США запровадили нові правила оформлення неімміграційних віз, які відтепер потрібно отримувати лише у країні громадянства або постійного проживання. Зміни торкнулися й громадян України.

Про це йдеться на сайті Бюро консульських справ Державного департаменту США.

Реклама

Читайте також:

США оновили правила подачі документів на візи

Для українців визначені лише два пункти подачі заяв — Варшава та Краків. Київ у списку відсутній, тож усі охочі подати документи мають записуватися на співбесіду саме в цих містах.

У Держдепартаменті зазначають, що оновлені правила вже діють. Тепер кандидати повинні підтверджувати проживання у тій країні, де вони звертаються по візу.

Перелік країн та міст, де можна подавати на візу США. Фото: скриншот

Якщо ж документи подаються за межами держави громадянства чи резиденції, це може ускладнити отримання візи. При цьому сплачені збори не повертаються і не передаються на інші заяви.

Також попереджено, що терміни очікування співбесіди залежать від конкретного консульства, і в разі подачі за межами країни проживання вони можуть бути значно довшими. Водночас уже призначені співбесіди залишаються чинними.

Нові вимоги не стосуються дипломатичних, офіційних та спеціальних віз, а також випадків гуманітарного чи медичного характеру.

Заявникам радять стежити за інформацією на сайтах посольств та консульств, аби бути в курсі актуальних процедур. Також оновлені положення замінили всі попередні рекомендації щодо подачі документів на неімміграційні візи.

Тим часом одна з країн Європейського Союзу раптово поновила видачу віз росіянам.

Раніше, у серпні, в США оновили правила видачі грін-карт.