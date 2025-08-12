Видео
Главная Новости дня Китайские суда столкнулись, когда преследовали катер Филиппин

Китайские суда столкнулись, когда преследовали катер Филиппин

Ua ru
Дата публикации 12 августа 2025 11:37
Столкновение китайских кораблей в Южнокитайском море — что произошло
Поврежденный китайский эсминец после столкновения. Фото: кадр из видео

В Южнокитайском море 11 августа корабль береговой охраны Китая столкнулся с кораблем Военно-морских сил КНР. Это случилось во время преследования филиппинского катера.

Об этом сообщает представитель Филиппинской береговой охраны Джей Тарриела в Facebook.

Читайте также:

Столкновение китайских кораблей

Тарриэла рассказал, что инцидент произошел утром 11 августа. Тогда Филиппины отправили два патрульных корабля и одно судно в район Бахо-де-Масинлок, где было около 35 филиппинских рыболовецких судов.

Он отметил, что этот район является спорным и Филиппины часто обвиняли Китай в различных провокациях и манипуляциях, чтобы мешать там рыбакам. По словам представителя, береговая охрана Филиппин как раз помогала рыбакам, когда Китайская береговая охрана "выполнила рискованный маневр".

Так, по одному из патрульных судов начал работать водомет, однако поражения удалось избежать. После этого китайский корабль на высокой скорости пытается сблизиться с филиппинским катером, но совершает рискованный маневр и врезается в гораздо большее китайское военное судно.

"Судно Китая, которое на высокой скорости преследовало судно Suluan, совершило рискованный маневр с правого борта корабля Филиппин, что привело к столкновению с китайским военным кораблем. В результате была серьезно повреждена носовая часть судна КНР, из-за чего оно стало непригодным к плаванию", — сообщил Джей Тарриэла.

Он призвал правительство Китая уважать COLREGS и подходить к этим вопросам профессионально, особенно учитывая их роль в обеспечении соблюдения морского законодательства.

"Мы также подчеркиваем, что такое безрассудное поведение на море может в конечном итоге привести к несчастным случаям. Мы сочувствуем персоналу CCG, который мог пострадать в этом инциденте", — добавил представитель Береговой охраны Филиппин.

Напомним, в апреле 2025 года Китай захватил спорный риф возле военной базы Филиппин в Южнокитайском море. Этот шаг обострил напряжение и увеличил вероятность нового конфликта между сторонами.

В ответ на высадку китайских военных на спорном рифе представители армии Филиппин прибегли к аналогичным действиям. Они высадились на спорной территории, подняли там свой флаг и сделали фото на память.

Китай авария корабль Филиппины преследование
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
