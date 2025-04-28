Як Філіппіни відповіли на захоплення Китаєм островів у Південнокитайському морі

Філіппіни відреагували на захоплення Китаєм спірного рифу
У відповідь на висадку китайських військових на спірному рифі представники армії Філіппін вдалися до аналогічних дій. Вони висадилися на спірній території підняли там свій прапор і зробили фото на згадку.
Про це в середу, 27 квітня, повідомило Philippine News Agence.
Висадка філіппінців на спірну територію
Міжвідомчу морську операцію провела Національна оперативно-тактична група, у складі якої були ВМС Філіппін, Берегової охорони Філіппін і Морської групи Нацполіції. Чотири зведені групи на гумових човнах здійснили висадку на островах "Сенді-Кей 1", "Сенді-Кей 2" і "Сенді-Кей-3". Під час патрулювання вони виявили там корабель китайської берегової охорони на відстані близько 914 метрів на схід від бухти острову "Сенді-Кей 2", а також сім суден китайської поліції біля бух островів "Сенді-Кей 2" і "Сенді-Кей 3".
У Національній оперативно-тактичній групі "Західне Філіппінське море" наголосили, що проведення цієї операції демонструє наміри Філіппін зберігати суверенітет, суверенні права та юрисдикцію країн у Західно-Філіппінської морі, захищати свої морські території й дотримуватися норм міжнародного права.
Нагадаємо, 26 квітня Китай встановив контроль над спірним рифом біля військового форпосту Філіппін у Південнокитайському морі. На захопленій території китайці підняли свій прапор.
Також ми повідомляли про затримання президента Філіппін Родріго Дутерте. Його звинувачують у злочинах проти людяності.
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