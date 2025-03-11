Екс-президент Філіппін Дутерте арештований у Манілі

Колишній президент Філіппін Родріго Дутерте. Фото: REUTERS/Eloisa Lopez

Колишнього президента Філіппін Родріго Дутерте затримали у вівторок, 11 березня, після отримання владою країни офіційного ордера на його арешт від Міжнародного кримінального суду (МКС). Його звинувачують у злочинах проти людяності, скоєних під час масштабної антинаркотичної кампанії, яку він проводив у період свого президентства.

Про це повідомляє CNN.

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Затримали Родріго Дутерте в міжнародному аеропорту Маніли після його повернення з Гонконгу. Офіс президента Філіппін підтвердив, що місцевий підрозділ Інтерполу отримав документ від МКС, після чого поліція взяла експрезидента під варту.

За що затримали Родріго Дутерте

Міжнародний кримінальний суд проводить розслідування щодо жорстоких методів боротьби з наркотиками, запроваджених Дутерте, внаслідок яких, за офіційними даними, загинули понад 6 000 осіб. Водночас правозахисні організації називають значно вищі цифри, вказуючи на численні випадки позасудових страт.

У своїй останній передвиборчій промові перед виборами 2016 року він закликав натовп "забути закони про права людини".

"Якщо я потраплю до президентського палацу, я буду робити те саме, що робив на посаді мера. Вам, наркоторговцям, грабіжникам і бездіяльним, краще вийти на вулицю. Тому що як мер, я вас вб'ю", — сказав Дутерте.

Сам Дутерте заперечує свою провину та вважає ордер на арешт необґрунтованим. Його адвокати наголошують, що Філіппіни вийшли з-під юрисдикції МКС у 2019 році, тож суд нібито не права ухвалювати подібні рішення.

"Що я зробив не так? Я зробив все, що міг у свій час, щоб у житті філіппінців настало трохи тиші і спокою", — сказав Дутерте.

Адміністрація чинного президента Фердинанда Маркоса-молодшого заявила, що країна виконає всі міжнародні зобов’язання, зокрема щодо затримання Дутерте, якщо це буде необхідно.

Водночас прихильники експрезидента називають це політичним переслідуванням. Колишній прессекретар Дутерте Гаррі Роке заявив, що арешт є незаконним, оскільки його видано після виходу Філіппін з МКС.

Натомість правозахисні організації позитивно відреагували на затримання. Представник Human Rights Watch Брайоні Лау назвав цей крок "історичним моментом у боротьбі за справедливість", підкресливши, що відповідальність за порушення прав людини має бути невідворотною.

У ЗМІ зазначають, що затримання Дутерте відбулося на тлі політичного конфлікту між його дочкою, віце-президенткою Сарою Дутерте, та чинним президентом Маркосом-молодшим.

Чи буде він переданий МКС або ж залишиться під вартою на Філіппінах, поки що невідомо. Однак його затримання може стати знаковою подією, яка вплине на політичний ландшафт країни та міжнародні відносини Маніли.

Нагадаємо, на початку січня Україна офіційно приєдналася до Римського статуту Міжнародного кримінального суду (МКС).