Экс-президент Филиппин Дутерте арестован в Маниле

Бывший президент Филиппин Родриго Дутерте. Фото: REUTERS/Eloisa Lopez

Бывшего президента Филиппин Родриго Дутерте задержали во вторник, 11 марта, после получения властями страны официального ордера на его арест от Международного уголовного суда(МУС). Его обвиняют в преступлениях против человечности, совершенных во время масштабной антинаркотической кампании, которую он проводил в период своего президентства.

Об этом сообщает CNN.

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Задержали Родриго Дутерте в международном аэропорту Манилы после его возвращения из Гонконга. Офис президента Филиппин подтвердил, что местное подразделение Интерпола получило документ от МКС, после чего полиция взяла экс-президента под стражу.

За что задержали Родриго Дутерте

Международный уголовный суд проводит расследование относительно жестоких методов борьбы с наркотиками, введенных Дутерте, в результате которых, по официальным данным, погибли более 6 000 человек. В то же время правозащитные организации называют значительно более высокие цифры, указывая на многочисленные случаи внесудебных казней.

В своей последней предвыборной речи перед выборами 2016 года он призвал толпу "забыть законы о правах человека".

"Если я попаду в президентский дворец, я буду делать то же, что делал на посту мэра. Вам, наркоторговцам, грабителям и бездействующим, лучше выйти на улицу. Потому что как мэр, я вас убью", — сказал Дутерте.

Сам Дутерте отрицает свою вину и считает ордер на арест необоснованным. Его адвокаты отмечают, что Филиппины вышли из-под юрисдикции МУС в 2019 году, поэтому суд якобы не имеет права принимать подобные решения.

"Что я сделал не так? Я сделал все, что мог в свое время, чтобы в жизни филиппинцев наступило немного тишины и покоя", — сказал Дутерте.

Администрация действующего президента Фердинанда Маркоса-младшего заявила, что страна выполнит все международные обязательства, в том числе по задержанию Дутерте, если это будет необходимо.

В то же время сторонники экс-президента называют это политическим преследованием. Бывший пресс-секретарь Дутерте Гарри Роке заявил, что арест является незаконным, поскольку он выдан после выхода Филиппин из МУС.

Зато правозащитные организации положительно отреагировали на задержание. Представитель Human Rights Watch Брайони Лау назвал этот шаг "историческим моментом в борьбе за справедливость", подчеркнув, что ответственность за нарушение прав человека должна быть неотвратимой.

В СМИ отмечают, что задержание Дутерте произошло на фоне политического конфликта между его дочерью, вице-президентом Сарой Дутерте, и действующим президентом Маркосом-младшим.

Будет ли он передан МУС или же останется под стражей на Филиппинах, пока неизвестно. Однако его задержание может стать знаковым событием, которое повлияет на политический ландшафт страны и международные отношения Манилы.

Напомним, в начале января Украина официально присоединилась к Римскому статуту Международного уголовного суда (МУС).