Китай встановив контроль над спірним рифом у Південнокитайському морі

Китай захопив спірний риф біля військової бази Філіппін, — ЗМІ
Китай встановив контроль над спірним рифом неподалік ключового військового форпосту Філіппін у Південнокитайському морі. Цей крок загострив напруження і збільшує ймовірність нового конфлікту між сторонами.
Про це повідомляє Financial Times у суботу, 26 квітня.
Китай встановив прапор на рифі біля бази Філіппін
Китайська берегова охорона взяла під морський контроль острів Сенді-Кей та заявила про здійснення над ним суверенних прав. На ньому було встановлено прапор Китаю.
Це вперше за багато років, коли Пекін, що претендує майже на все Південнокитайське море, офіційно підняв свій прапор над новою, раніше незайнятою територією.
Подія збіглася з проведенням Філіппінами та їхнім союзником США навчань "Балікатан" — найбільших щорічних військових маневрів, що включають тренування з берегової оборони та захоплення островів.
Значення Сенді-Кей для Китаю
Піщана мілина площею понад 200 квадратних метрів має стратегічне значення для Китаю, адже міжнародне право надає їй територіальне море. Цей радіус охоплює територію острова Тіту, рифа в Південнокитайському морі, який Філіппіни використовують для моніторингу рухів китайських сил у цьому регіоні.
Офіційне оголошення Пекіна про суверенітет над Сенді-Кей спричинить занепокоєння, що Китай може планувати зводити споруди на незайнятих рифах та узбережжях.
"Поки що немає жодних ознак постійної китайської окупації Сенді-Кей або будівництва на ньому. Представник морської безпеки Філіппін заявив у суботу, що китайська берегова охорона пішла після розгортання прапора", — йдеться у матеріалі.
Нагадаємо, речник МЗС Георгій Тихий розповів деталі про участь китайських військових у війні проти України на боці російських окупантів.
Раніше український лідер Володимир Зеленський запровадив санкції проти китайських компаній, оскільки країна постачає зброю для Росії.
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