Китай встановив контроль над спірним рифом у Південнокитайському морі

Китайці на рифі біля Філіппін. Фото: CCTV

Китай встановив контроль над спірним рифом неподалік ключового військового форпосту Філіппін у Південнокитайському морі. Цей крок загострив напруження і збільшує ймовірність нового конфлікту між сторонами.

Про це повідомляє Financial Times у суботу, 26 квітня.

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Китай встановив прапор на рифі біля бази Філіппін

Китайська берегова охорона взяла під морський контроль острів Сенді-Кей та заявила про здійснення над ним суверенних прав. На ньому було встановлено прапор Китаю.

Китайці на рифі біля Філіппін. Фото: CCTV

Це вперше за багато років, коли Пекін, що претендує майже на все Південнокитайське море, офіційно підняв свій прапор над новою, раніше незайнятою територією.

Подія збіглася з проведенням Філіппінами та їхнім союзником США навчань "Балікатан" — найбільших щорічних військових маневрів, що включають тренування з берегової оборони та захоплення островів.

Значення Сенді-Кей для Китаю

Піщана мілина площею понад 200 квадратних метрів має стратегічне значення для Китаю, адже міжнародне право надає їй територіальне море. Цей радіус охоплює територію острова Тіту, рифа в Південнокитайському морі, який Філіппіни використовують для моніторингу рухів китайських сил у цьому регіоні.

Офіційне оголошення Пекіна про суверенітет над Сенді-Кей спричинить занепокоєння, що Китай може планувати зводити споруди на незайнятих рифах та узбережжях.

"Поки що немає жодних ознак постійної китайської окупації Сенді-Кей або будівництва на ньому. Представник морської безпеки Філіппін заявив у суботу, що китайська берегова охорона пішла після розгортання прапора", — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, речник МЗС Георгій Тихий розповів деталі про участь китайських військових у війні проти України на боці російських окупантів.

Раніше український лідер Володимир Зеленський запровадив санкції проти китайських компаній, оскільки країна постачає зброю для Росії.