Китай установил контроль над спорным рифом в Южнокитайском море

Китай захватил спорный риф возле военной базы Филиппин, — СМИ
Китай установил контроль над спорным рифом неподалеку от ключевого военного форпоста Филиппин в Южнокитайском море. Этот шаг обострил напряжение и увеличивает вероятность нового конфликта между сторонами.
Об этом сообщает Financial Times в субботу, 26 апреля.
Китай установил флаг на рифе возле базы Филиппин
Китайская береговая охрана взяла под морской контроль остров Сэнди-Кей и заявила об осуществлении над ним суверенных прав. На нем был установлен флаг Китая.
Это впервые за много лет, когда Пекин, претендующий почти на все Южнокитайское море, официально поднял свой флаг над новой, ранее незанятой территорией.
Событие совпало с проведением Филиппинами и их союзником США учений "Баликатан" — крупнейших ежегодных военных маневров, включающих тренировки по береговой обороне и захвату островов.
Значение Сэнди-Кей для Китая
Песчаная отмель площадью более 200 квадратных метров имеет стратегическое значение для Китая, ведь международное право предоставляет ей территориальное море. Этот радиус охватывает территорию острова Титу, рифа в Южнокитайском море, который Филиппины используют для мониторинга движений китайских сил в этом регионе.
Официальное объявление Пекина о суверенитете над Сэнди-Кей вызовет беспокойство, что Китай может планировать возводить сооружения на незанятых рифах и побережьях.
"Пока нет никаких признаков постоянной китайской оккупации Сэнди-Кей или строительства на нем. Представитель морской безопасности Филиппин заявил в субботу, что китайская береговая охрана ушла после развертывания флага", — говорится в материале.
Напомним, спикер МИД Георгий Тихий рассказал детали об участии китайских военных в войне против Украины на стороне российских оккупантов.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский ввел санкции против китайских компаний, поскольку страна поставляет оружие для России.
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