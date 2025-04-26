Китай установил контроль над спорным рифом в Южнокитайском море

Китайцы на рифе возле Филиппин. Фото: CCTV

Китай установил контроль над спорным рифом неподалеку от ключевого военного форпоста Филиппин в Южнокитайском море. Этот шаг обострил напряжение и увеличивает вероятность нового конфликта между сторонами.

Об этом сообщает Financial Times в субботу, 26 апреля.

Реклама

Читайте также:

Китай установил флаг на рифе возле базы Филиппин

Китайская береговая охрана взяла под морской контроль остров Сэнди-Кей и заявила об осуществлении над ним суверенных прав. На нем был установлен флаг Китая.

Китайцы на рифе возле Филиппин. Фото: CCTV

Это впервые за много лет, когда Пекин, претендующий почти на все Южнокитайское море, официально поднял свой флаг над новой, ранее незанятой территорией.

Событие совпало с проведением Филиппинами и их союзником США учений "Баликатан" — крупнейших ежегодных военных маневров, включающих тренировки по береговой обороне и захвату островов.

Значение Сэнди-Кей для Китая

Песчаная отмель площадью более 200 квадратных метров имеет стратегическое значение для Китая, ведь международное право предоставляет ей территориальное море. Этот радиус охватывает территорию острова Титу, рифа в Южнокитайском море, который Филиппины используют для мониторинга движений китайских сил в этом регионе.

Официальное объявление Пекина о суверенитете над Сэнди-Кей вызовет беспокойство, что Китай может планировать возводить сооружения на незанятых рифах и побережьях.

"Пока нет никаких признаков постоянной китайской оккупации Сэнди-Кей или строительства на нем. Представитель морской безопасности Филиппин заявил в субботу, что китайская береговая охрана ушла после развертывания флага", — говорится в материале.

Напомним, спикер МИД Георгий Тихий рассказал детали об участии китайских военных в войне против Украины на стороне российских оккупантов.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский ввел санкции против китайских компаний, поскольку страна поставляет оружие для России.