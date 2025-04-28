Как Филиппины ответили на захват Китаем островов в Южнокитайском море

Установка флага Филиппин на спорной территории. Фото: Philippine News Agence

В ответ на высадку китайских военных на спорном рифе представители армии Филиппин прибегли к аналогичным действиям. Они высадились на спорной территории подняли там свой флаг и сделали фото на память.

Об этом в среду, 27 апреля, сообщило Philippine News Agence.

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Межведомственную морскую операцию провела Национальная оперативно-тактическая группа, в составе которой были ВМС Филиппин, Береговой охраны Филиппин и Морской группы Нацполиции. Четыре сводные группы на резиновых лодках совершили высадку на островах "Сэнди-Кей 1", "Сэнди-Кей 2" и "Сэнди-Кей-3". Во время патрулирования они обнаружили там корабль китайской береговой охраны на расстоянии около 914 метров к востоку от бухты острова "Сэнди-Кей 2", а также семь судов китайской полиции возле бухт островов "Сэнди-Кей 2" и "Сэнди-Кей 3".

В Национальной оперативно-тактической группе "Западное Филиппинское море" отметили, что проведение этой операции демонстрирует намерения Филиппин сохранять суверенитет, суверенные права и юрисдикцию стран в Западно-Филиппинском море, защищать свои морские территории и соблюдать нормы международного права.

Напомним, 26 апреля Китай установил контроль над спорным рифом возле военного форпоста Филиппин в Южнокитайском море. На захваченной территории китайцы подняли свой флаг.

Также мы сообщали о задержании президента Филиппин Родриго Дутерте. Его обвиняют в преступлениях против человечности.