Зіткнення китайських кораблів у Південнокитайському морі — що сталось

Пошкоджений китайський есмінець після зіткнення. Фото: кадр з відео

У Південнокитайському морі 11 серпня корабель берегової охорони Китаю зіткнувся з кораблем Військово-морських сил КНР. Це трапилося під час переслідування філіппінського катера.

Про це повідомляє речник Філіппінської берегової охорони Джей Тарріела у Facebook.

Реклама

Читайте також:

Зіткнення китайських кораблів

Тарріела розповів, що інцидент трапився вранці 11 серпня. Тоді Філіппіни відправили два патрульні кораблі та одне судно у район Бахо-де-Масінлок, де було близько 35 філіппінських риболовецьких суден.

PCG Implements Kadiwa Operation in Bajo de Masinloc and Offers Assistance to CCG Following Maritime Incident



In response to the presence of around 35 Filipino fishing vessels in Bajo de Masinloc, the Philippine Coast Guard (PCG) deployed the BRP Teresa Magbanua and BRP Suluan,… pic.twitter.com/5Hqkye1zli — Jay Tarriela (@jaytaryela) August 11, 2025

Він зазначив, що цей район є спірним і Філіппіни часто звинувачували Китай у різних провокаціях та маніпуляціях, аби заважати там рибалкам. За словами речника, берегова охорона Філіппін якраз допомагала рибалкам, коли Китайська берегова охорона "виконала ризикований маневр".

Так, по одному із патрульних суден почав працювати водомет, однак ураження вдалося уникнути. Після цього китайський корабель високій швидкості намагається зблизитися з філіппінським катером, але здійснює ризиковий маневр і врізається у набагато більше китайське військове судно.

"Судно Китаю, яке на високій швидкості переслідувало судно Suluan, здійснило ризикований маневр із правого борту корабля Філіппін, що призвело до зіткнення з китайським військовим кораблем. Внаслідок чого було серйозно пошкоджено носову частину судна КНР, через що воно стало непридатним до плавання", — повідомив Джей Тарріела.

Він закликав уряд Китаю поважати COLREGS та підходити до цих питань професійно, особливо враховуючи їхню роль у забезпеченні дотримання морського законодавства.

"Ми також наголошуємо, що така безрозсудна поведінка на морі може зрештою призвести до нещасних випадків. Ми співчуваємо персоналу CCG, який міг постраждати у цьому інциденті", — додав речник Берегової охорони Філіппін.

Нагадаємо, у квітні 2025 року Китай захопив спірний риф біля військової бази Філіппін у Південнокитайському морі. Цей крок загострив напруження і збільшив ймовірність нового конфлікту між сторонами.

У відповідь на висадку китайських військових на спірному рифі представники армії Філіппін вдалися до аналогічних дій. Вони висадилися на спірній території, підняли там свій прапор і зробили фото на згадку.