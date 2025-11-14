Пекин нарастил закупку нефти у Саудовской Аравии — Москва постепенно остается без денег

Добыча нефти в Саудовской Аравии. Иллюстративное фото: Reuters

Китай резко увеличил закупку нефти в Саудовской Аравии на замену российской. Это становится понятным из статистических данных танкерных перевозок от Kpler.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Сколько Китай покупает нефти у Саудовской Аравии

В этом месяце, по расчетам Kpler, КНР импортирует 926 тысяч баррелей в сутки из России — на 36% меньше, чем в октябре, когда поставки достигали 1,45 млн баррелей в день. Почти на такую же величину — около 500 тысяч баррелей в сутки — китайские НПЗ нарастили импорт из Саудовской Аравии: он составит 1,78 млн баррелей в день против 1,2 млн месяцем ранее.

А вот несмотря на обещания Дональда Трампа Индия, наоборот, в ноябре получила больше российской нефти, чем в октябре — 2,26 млн баррелей в сутки против 1,7 млн. Хотя уже в декабре потоки российской нефти на индийский рынок могут обвалиться.

Из-за падения спроса скидки на российскую нефть в портах Балтийского и Черного моря за несколько недель практически удвоились. Сейчас они достигают $19,4 за баррель, хотя в начале ноября составляли $13-14 за баррель, а до введения санкций против "Роснефти" и "Лукойла" держались около $11.

Ранее сообщалось, что у Штатов почти не осталось способов давить санкциями на РФ. По словам госсекретаря Марко Рубио, страна уже ударила по главным нефтяным компаниям России, чего все и просили.

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сейчас фиксируется заметное снижение добычи и переработки нефти РФ.