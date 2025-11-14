Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Китай значительно снизил закупку нефти у РФ — кто заменил Россию

Китай значительно снизил закупку нефти у РФ — кто заменил Россию

Ua ru
Дата публикации 14 ноября 2025 06:54
обновлено: 06:54
Пекин нарастил закупку нефти у Саудовской Аравии — Москва постепенно остается без денег
Добыча нефти в Саудовской Аравии. Иллюстративное фото: Reuters

Китай резко увеличил закупку нефти в Саудовской Аравии на замену российской. Это становится понятным из статистических данных танкерных перевозок от Kpler.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Реклама
Читайте также:

Сколько Китай покупает нефти у Саудовской Аравии

В этом месяце, по расчетам Kpler, КНР импортирует 926 тысяч баррелей в сутки из России — на 36% меньше, чем в октябре, когда поставки достигали 1,45 млн баррелей в день. Почти на такую же величину — около 500 тысяч баррелей в сутки — китайские НПЗ нарастили импорт из Саудовской Аравии: он составит 1,78 млн баррелей в день против 1,2 млн месяцем ранее.

А вот несмотря на обещания Дональда Трампа Индия, наоборот, в ноябре получила больше российской нефти, чем в октябре — 2,26 млн баррелей в сутки против 1,7 млн. Хотя уже в декабре потоки российской нефти на индийский рынок могут обвалиться.

Из-за падения спроса скидки на российскую нефть в портах Балтийского и Черного моря за несколько недель практически удвоились. Сейчас они достигают $19,4 за баррель, хотя в начале ноября составляли $13-14 за баррель, а до введения санкций против "Роснефти" и "Лукойла" держались около $11.

Ранее сообщалось, что у Штатов почти не осталось способов давить санкциями на РФ. По словам госсекретаря Марко Рубио, страна уже ударила по главным нефтяным компаниям России, чего все и просили.

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сейчас фиксируется заметное снижение добычи и переработки нефти РФ.

санкции против России россия Китай Саудовская Аравия нефть
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации