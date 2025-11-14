Пекін наростив закупівлю нафти у Саудівській Аравії — Москва поступово залишається без грошей

Видобуток нафти в Саудівській Аравії. Ілюстративне фото: Reuters

Китай різко збільшив закупівлю нафти в Саудівській Аравії на заміну російській. Це стає зрозумілим зі статистичних даних танкерних перевезень від Kpler.

Про це повідомляє агенція Reuters.

Скільки Китай купує нафти у Саудівській Аравії

Цього місяця, за розрахунками Kpler, КНР імпортує 926 тисяч барелів на добу з Росії — на 36% менше, ніж у жовтні, коли поставки досягали 1,45 млн барелів на день. Майже на таку величину — близько 500 тисяч барелів на добу — китайські НПЗ наростили імпорт із Саудівської Аравії: він складе 1,78 млн барелів на день проти 1,2 млн місяцем раніше.

А от попри обіцянки Дональда Трампа Індія, навпаки, у листопаді отримала більше російської нафти, ніж у жовтні — 2,26 млн барелів на добу проти 1,7 млн. Хоча вже в грудні потоки російської нафти на індійський ринок можуть обвалитися.

Через падіння попиту знижки на російську нафту в портах Балтійського та Чорного моря за кілька тижнів практично подвоїлися. Зараз вони сягають $19,4 за барель, хоча на початку листопада становили $13-14 за барель, а до введення санкцій проти "Роснафти" та "Лукойлу" трималися близько $11.

Раніше повідомлялось, що у Штатів майже не залишилось способів тиснути санкціями на РФ. За словами держсекретаря Марко Рубіо, країна вже вдарила по головних нафтових компаніях Росії, чого всі й просили.

Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський заявив, що наразі фіксується помітне зниження видобутку та переробки нафти РФ.