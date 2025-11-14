Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Китай значно знизив закупівлю нафти у РФ — хто замінив Росію

Китай значно знизив закупівлю нафти у РФ — хто замінив Росію

Ua ru
Дата публікації: 14 листопада 2025 06:54
Оновлено: 06:54
Пекін наростив закупівлю нафти у Саудівській Аравії — Москва поступово залишається без грошей
Видобуток нафти в Саудівській Аравії. Ілюстративне фото: Reuters

Китай різко збільшив закупівлю нафти в Саудівській Аравії на заміну російській. Це стає зрозумілим зі статистичних даних танкерних перевезень від Kpler. 

Про це повідомляє агенція Reuters.

Реклама
Читайте також:

Скільки Китай купує нафти у Саудівській Аравії

Цього місяця, за розрахунками Kpler, КНР імпортує 926 тисяч барелів на добу з Росії — на 36% менше, ніж у жовтні, коли поставки досягали 1,45 млн барелів на день. Майже на таку величину — близько 500 тисяч барелів на добу — китайські НПЗ наростили імпорт із Саудівської Аравії: він складе 1,78 млн барелів на день проти 1,2 млн місяцем раніше.

А от попри обіцянки Дональда Трампа Індія, навпаки, у листопаді отримала більше російської нафти, ніж у жовтні — 2,26 млн барелів на добу проти 1,7 млн. Хоча вже в грудні потоки російської нафти на індійський ринок можуть обвалитися.

Через падіння попиту знижки на російську нафту в портах Балтійського та Чорного моря за кілька тижнів практично подвоїлися. Зараз вони сягають $19,4 за барель, хоча на початку листопада становили $13-14 за барель, а до введення санкцій проти "Роснафти" та "Лукойлу" трималися близько $11.

Раніше повідомлялось, що у Штатів майже не залишилось способів тиснути санкціями на РФ. За словами держсекретаря Марко Рубіо, країна вже вдарила по головних нафтових компаніях Росії, чого всі й просили.

Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський заявив, що наразі фіксується помітне зниження видобутку та переробки нафти РФ.

санкції проти Росії росія Китай Саудівська Аравія нафта
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації