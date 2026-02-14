Мирные переговоры с Россией — какова позиция Китая

Китай вовлечен — глава МИД высказался о переговорах с РФ
Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что все заинтересованные стороны должны воспользоваться возможностью, чтобы заключить мирное соглашение. Он считает, что Европа также должна быть привлечена к переговорам по войне в Украине.
Как сообщает Новини.LIVE, об этом Ван И сказал на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
Позиция Китая относительно переговоров
Ван И заявил, что "двери к диалогу наконец открыты". Он отметил, что все заинтересованные стороны должны воспользоваться возможностью для всеобъемлющего, длительного и обязательного мирного соглашения.
"Устранить коренные причины конфликта и обеспечить длительный мир и стабильность в Европе", — сказал министр.
Кроме того, он отметил, что Китай поддерживает смелость Европы вести переговоры с Россией. По его мнению, она не должна оставаться в стороне от переговоров по войне. По словам Ван И, именно в Мюнхене в прошлом году Соединенные Штаты начали взаимодействие с Россией, тогда как Европа фактически наблюдала со стороны.
"Поскольку конфликт начался в Европе, она имеет полное право быть участницей переговорного процесса - не в меню, а за столом", — заявил глава МИД Китая.
В то же время он добавил, что Китай не является непосредственно вовлеченной стороной и не имеет последнего слова. Страна лишь способствует мирным переговорам.
Министр иностранных дел Китая Ван И об Украине:- Clash Report (@clashreport) 14 февраля 2026 года
Китай не является стороной, непосредственно вовлеченной. У нас нет последнего слова.
То, что мы делаем, это содействие переговорам ради мира. pic.twitter.com/TtptlXAuBm
Напомним, ранее в США заявили, что Китай может помочь остановить войну в Украине. Посол Америки в НАТО считает, что Пекин мог бы позвонить Путину и завтра завершить боевые действия.
В то же время сенатор Грэм призвал привлечь Китай к завершению войны в Украине. Он объяснил это тем, как оценивает цели Владимира Путина.
Читайте Новини.LIVE!