Главная Новости дня Китай вовлечен — глава МИД высказался о переговорах с РФ

Китай вовлечен — глава МИД высказался о переговорах с РФ

Ua ru
Дата публикации 14 февраля 2026 12:34
Мирные переговоры с Россией — какова позиция Китая
Министр иностранных дел Китая Ван И. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что все заинтересованные стороны должны воспользоваться возможностью, чтобы заключить мирное соглашение. Он считает, что Европа также должна быть привлечена к переговорам по войне в Украине.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Ван И сказал на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Читайте также:

Позиция Китая относительно переговоров

Ван И заявил, что "двери к диалогу наконец открыты". Он отметил, что все заинтересованные стороны должны воспользоваться возможностью для всеобъемлющего, длительного и обязательного мирного соглашения.

"Устранить коренные причины конфликта и обеспечить длительный мир и стабильность в Европе", — сказал министр.

Кроме того, он отметил, что Китай поддерживает смелость Европы вести переговоры с Россией. По его мнению, она не должна оставаться в стороне от переговоров по войне. По словам Ван И, именно в Мюнхене в прошлом году Соединенные Штаты начали взаимодействие с Россией, тогда как Европа фактически наблюдала со стороны.

"Поскольку конфликт начался в Европе, она имеет полное право быть участницей переговорного процесса - не в меню, а за столом", — заявил глава МИД Китая.

В то же время он добавил, что Китай не является непосредственно вовлеченной стороной и не имеет последнего слова. Страна лишь способствует мирным переговорам.

Напомним, ранее в США заявили, что Китай может помочь остановить войну в Украине. Посол Америки в НАТО считает, что Пекин мог бы позвонить Путину и завтра завершить боевые действия.

В то же время сенатор Грэм призвал привлечь Китай к завершению войны в Украине. Он объяснил это тем, как оценивает цели Владимира Путина.

Китай переговоры война в Украине Россия Мюнхенская конференция безопасности 2026
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
