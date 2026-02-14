Відео
Головна Новини дня Китай залучений — очільник МЗС висловився про переговори з РФ

Китай залучений — очільник МЗС висловився про переговори з РФ

Ua ru
Дата публікації: 14 лютого 2026 12:34
Мирні переговори з Росією — яка позиція Китаю
Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив, що усі зацікавлені сторони мають скористатися можливістб, аби укласти мирну угоду. Він ввжає, що Європа також має бути залучена до переговорів щодо війни в Україні.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Ван Ї сказав на полях Мюнхенської безпекової конференції. 

Читайте також:

Позиція Китаю щодо переговорів

Ван Ї заявив, що "двері до діалогу нарешті відкриті". Він наголосив, що усі зацікавлені сторони мають скористатися можливістю для всеосяжної, тривалої та обов'язкової мирної угоди.

"Усунути корінні причини конфлікту й забезпечити тривалий мир і стабільність у Європі", — сказав міністр.

Крім того, він зазначив, що Китай підтримує сміливість Європи вести переговори з Росією. На його думку, вона не повинна залишатися осторонь переговорів щодо війни. За словами Ван Ї, саме в Мюнхені торік Сполучені Штати розпочали взаємодію з Росією, тоді як Європа фактично спостерігала збоку.

"Оскільки конфлікт розпочався в Європі, вона має повне право бути учасницею переговорного процесу — не в меню, а за столом", — заявив очільник МЗС Китаю.

Водночас він додав, що Китай не є безпосередньо залученою стороною та не має останнього слова. Країна лише сприяє мирним переговорам.

Нагадаємо, раніше у США заявили, що Китай може допомогти зупинити війну в Україні. Посол Америки в НАТО вважає, що Пекін міг би зателефонувати Путіну і завтра завершити бойові дії.

Водночас сенатор Грем закликав залучити Китай до завершення війни в Україні. Він пояснив це тим, як оцінює цілі Володимира Путіна.

Китай переговори війна в Україні Росія Мюнхенська безпекова конференція 2026
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
