Китай тренирует солдат в Украине к войне с Тайванем, — The Hill

Китайские военнопленные, которые воевали на стороне России. Фото: СБУ

На российской стороне воюет более ста китайских военных против Украины. Вероятно, Пекин отправляет их, чтобы они тренировались к возможной войне с Тайванем. Китай стремится набраться боевого опыта и изучить реалии войны.

Об этом сообщает The Hill.

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Как Китай "тренирует" солдат

"Коммунистическая партия Китая стремится к непосредственному опыту на поле боя в Украине, чтобы научить свою армию для будущих войн. Для армии КНР украинское поле боя предлагает самую яркую и жестокую эволюцию битвы между беспилотным оружием и системами электронной борьбы, направленными против него", — сказал Ричард Фишер из Центра международной оценки и стратегии в Вашингтоне.

По его словам, если Китай сможет понять и расширить уроки украинского поля битвы, он может значительно увеличить свои шансы на быструю победу против Тайваня.

Не исключено, что китайские офицеры не ограничиваются только наблюдением и передачей информации Пекину — они могут также давать советы российским военным.

Издание пишет, что с начала полномасштабной войны Китай демонстрирует поддержку военных действий РФ.

Китайские наемники

Вероятно, Пекин знал и одобрял участие китайских наемников в войне.

"Маловероятно, что этим солдатам позволили бы поехать в Россию без полного согласия режима Си. Си руководит почти полным надзором и уделяет особое внимание взаимодействию своих граждан с близкими партнерами, такими как Россия", — сказал Чарльз Бертон из аналитического центра Sinopsis.

Присутствие китайских военных в Украине напоминает участие "китайских народных добровольцев", которые с 1950 года участвовали в боевых действиях против войск ООН в Северной Корее.

"Отправка Китаем сначала небольшой когорты, чтобы присоединиться к русским, согласуется со стратегией китайских коммунистов, чтобы сначала создать правдоподобное отрицание, а затем легитимность для постепенного наращивания тех, кто находится на передовой. Это почти будет сопровождаться постепенным внедрением современного китайского наступательного оружия", — говорит Бертон.

СМИ пишет, что китайские и российские военные регулярно участвуют в совместных учениях в Восточной Азии. Учитывая это, Пентагону стоит учитывать вероятность того, что во время следующей войны Китай, Россия и Северная Корея могут действовать как союзники.

"США и другие страны не взыскали с Китая никаких расходов за его широкую поддержку российских военных усилий. Поэтому нас не должно удивлять то, что Пекин теперь считает, что может безнаказанно отправлять солдат воевать в Европе", — говорится в материале.

Напомним, 17 апреля Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия получит оружие от Китая.

Ранее спикер МИД Георгий Тихий отметил, что военнопленные китайцы, которые воевали за Россию, выразили желание вернуться домой.