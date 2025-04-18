Китай тренує солдатів в Україні до війни з Тайванем, — The Hill

Китайські військовополонені, які воювали на боці Росії. Фото: СБУ

На російській стороні воює понад сто китайських військових проти України. Ймовірно, Пекін відправляє їх, аби вони тренувалися до можливої війни з Тайванем. Китай прагне набратися бойового досвіду та вивчити реалії війни.

Про це повідомляє The Hill.

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Як Китай "тренує" солдатів

"Комуністична партія Китаю прагне безпосереднього досвіду на полі бою в Україні, щоб навчити свою армію для майбутніх воєн. Для армії КНР українське поле бою пропонує найяскравішу та найжорстокішу еволюцію битви між безпілотною зброєю та системами електронної боротьби, спрямованими проти неї", — сказав Річард Фішер з Центру міжнародної оцінки та стратегії у Вашингтоні.

За його словами, якщо Китай зможе зрозуміти та розширити уроки українського поля битви, він може значно збільшити свої шанси на швидку перемогу проти Тайваню.

Не виключено, що китайські офіцери не обмежуються лише спостереженням і передачею інформації Пекіну — вони можуть також надавати поради російським військовим.

Видання пише, що від початку повномасштабної війни Китай демонструє підтримку військових дій РФ.

Китайські найманці

Ймовірно, Пекін знав та схвалював участь китайських найманців у війні.

"Малоймовірно, що цим солдатам дозволили б поїхати до Росії без повної згоди режиму Сі. Сі керує майже повним наглядом і приділяє особливу увагу взаємодії своїх громадян із близькими партнерами, такими як Росія", — сказав Чарльз Бертон з аналітичного центру Sinopsis.

Присутність китайських військових в Україні нагадує участь "китайських народних добровольців", які з 1950 року брали участь у бойових діях проти військ ООН у Північній Кореї.

"Надіслання Китаєм спочатку невеликої когорти, щоб приєднатися до росіян, узгоджується зі стратегією китайських комуністів, щоб спочатку створити правдоподібне заперечення, а потім легітимність для поступового нарощування тих, хто знаходиться на передовій. Це майже супроводжуватиметься поступовим впровадженням сучасної китайської наступальної зброї", — каже Бертон.

ЗМІ пише, що китайські та російські військові регулярно беруть участь у спільних навчаннях у Східній Азії. З огляду на це, Пентагону варто враховувати ймовірність того, що під час наступної війни Китай, Росія та Північна Корея можуть діяти як союзники.

"США та інші країни не стягнули з Китаю жодних витрат за його широку підтримку російських військових зусиль. Тому нас не повинно дивувати те, що Пекін тепер вважає, що може безкарно відправляти солдатів воювати в Європі", — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, 17 квітня Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія отримає зброю від Китаю.

Раніше речник МЗС Георгій Тихий зазначив, що військовополонені китайці, які воювали за Росію, висловили бажання повернутися додому.