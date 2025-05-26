Украинская разведка информирует, что Китай продолжает поставлять в РФ критические для ее ВПК ресурсы

Начальник Службы внешней разведки Олег Иващенко. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Украинская разведка имеет данные, что Китай поставляет России стратегические материалы для ВПК. В перечень входит широкое коле комплектующих и химикатов.

Об этом в интервью Укринформ заявил начальник Службы внешней разведки Олег Иващенко.

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По его словам, Китай осуществляет поставки станков, специальной химии, пороха и других компонентов по меньшей мере на 20 предприятий оборонного значения в России. Кроме того, Иващенко отметил, что в течение 2024-2025 годов было зарегистрировано не менее пяти случаев авиационного сотрудничества между Китаем и Россией, связанных с поставкой оборудования, запчастей и технической документации. Также было зафиксировано шесть крупных поставок специальной химии из Китая в Россию.

Глава СВРУ также сообщил, что по состоянию на начало 2025 года 80% критической электроники, необходимой для российских беспилотных летательных аппаратов, имеет китайское происхождение.

При этом Китай активно использует схемы маскировки, такие как изменение названий, использование посреднических фирм, чтобы скрыть истинное назначение поставок и обеспечить российскую оборонную промышленность необходимыми компонентами для производства микроэлектроники.

Ранее сообщалось, что сенатор-республиканец Линдси Грэм провел встречу с послом Китая в США, во время которой отметил, что Китай поддерживает российскую экономику, и упрекнул, что пора это остановить.

А несколько дней назад представитель МИД Украины заявил, что Китай и Бразилию хотят привлечь к группе стран, оказывающих давление на Россию.