Українська розвідка інформує, що Китай продовжує постачати до РФ критичні для її ВПК ресурси

Начальник Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Українська розвідка має дані, що Китай постачає Росії стратегічні матеріали для ВПК. В перелік входить широке коле комплектуючих і хімікатів.

Про це в інтерв'ю Укрінформ заявив начальник Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко.

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За його словами, Китай здійснює постачання верстатів, спеціальної хімії, пороху та інших компонентів щонайменше на 20 підприємств оборонного значення в Росії. Крім того, Іващенко зазначив, що протягом 2024-2025 років було зареєстровано не менше п'яти випадків авіаційної співпраці між Китаєм та Росією, пов'язаних з постачанням обладнання, запчастин та технічної документації. Також було зафіксовано шість великих постачань спеціальної хімії з Китаю до Росії.

Очільник СЗРУ також повідомив, що станом на початок 2025 року 80% критичної електроніки, необхідної для російських безпілотних літальних апаратів, має китайське походження.

При цьому Китай активно використовує схеми маскування, такі як зміна назв, використання посередницьких фірм, щоб приховати справжнє призначення поставок та забезпечити російську оборонну промисловість необхідними компонентами для виробництва мікроелектроніки.

Раніше повідомлялось, що сенатор-республіканець Ліндсі Грем провів зустріч із послом Китаю в США, під час якої зауважив, що Китай підтримує російську економіку, і дорікнув, що час це зупинити.

А кілька днів тому речник МЗС України заявив, що Китай та Бразилію хочуть залучити до групи країн, що чинять тиск на Росію.