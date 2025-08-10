Видео
Главная Новости дня Китай будет и дальше покупать нефть у РФ, а Индия считает убытки

Китай будет и дальше покупать нефть у РФ, а Индия считает убытки

Ua ru
Дата публикации 10 августа 2025 06:55
Пекин будет продолжать покупать российскую нефть, а в Индии подсчитывают убытки от отказа покупать нефть РФ
Отбор нефти на пробу. Иллюстративное фото: Reuters

Китай заявил, что импорт российской нефти является оправданным, отвергнув угрозы США о новых таможенных тарифах. В то же время Госбанк Индии уже подсчитывает убытки после отказа от нефти Москвы.

Об этом информирует агентство Bloomberg.

Реклама
Читайте также:

Почему Китай будет покупать нефть РФ

В Министерстве иностранных дел Китая обнародовали заявление, согласно которому Пекин считает своим законным правом "осуществлять нормальное экономическое, торговое и энергетическое сотрудничество со всеми странами мира, включая Россию".

В ведомстве отметили, что КНР, несмотря на пошлины США, будет продолжать принимать разумные меры энергетической безопасности в соответствии со своими национальными интересами.

Индия подсчитывает убытки

Тем временем Госбанк Индии подсчитал, что отказ от российской нефти в 2025 году обойдется стране в дополнительные 9 млрд долларов, а в 2026-м уже в 12 млрд долларов. Цена нефти для Нью-Дели вырастет примерно на 10%, что приведет к росту цен для 1,4 млрд жителей.

Интересно, что официального запрета на импорт из РФ Индия не вводила, но госкомпании и НПЗ начали искать альтернативные партии нефти.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп на встрече с журналистами заявил о возможном повышении тарифов для Китая.

Также мы информировали, что Индия выступила с заявлением, о повышении Трампом пошлин до 50% из-за закупки российской нефти. В МИД страны назвали это решение несправедливым.

