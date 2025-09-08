Будет ли война Китая с Тайванем - мнение политолога

Виталий Гончарук. Фото: Вечерний Киев

Китай не готов действовать по военному сценарию России и развязывать войну против Тайваня. Экономические интересы и отношения с США и ЕС остаются для Пекина важнее силовых решений.

Об этом политолог Валерий Гончарук рассказал в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 8 сентября.

Китай и Тайвань: почему войны не будет

Китай имеет значительно более сильную армию, чем Россия, но Тайвань сегодня гораздо лучше подготовлен, чем Украина была в начале полномасштабной войны. Политолог подчеркивает, что вероятный сценарий конфликта скорее ограничится дипломатической и экономической плоскостью, а не полномасштабным вторжением. Он добавил, что главная интрига будущего — это противостояние США и Китая за глобальное лидерство.

"Главная борьба развернется между США и Китаем за лидерство и возможность договориться. Трамп стремится достичь соглашения с Пекином, хотя предыдущие переговоры с Путиным не принесли результатов", — подчеркнул Гончарук.

По словам эксперта, Пекин понимает, что вооруженная агрессия приведет к жестким санкциям и потере ключевых рынков. Именно поэтому приоритетом для Китая остается сохранение доступа к европейским и американским потребителям. Гончарук также отметил, что Россия в этом процессе выполняет вспомогательную роль.

"Россия же в этом процессе может выступать только донором, поставляя энергоресурсы за бесценок и используя как инструмент давления", — уверен политолог.

Аналитик добавил, что Китай будет пытаться использовать РФ для продвижения собственных интересов, но избегает любых действий, которые могли бы спровоцировать масштабную войну. В будущем сотрудничество Пекина с Москвой может стать еще более прагматичным и ограничиваться экономическими соглашениями. По его мнению, вероятность военной эскалации с Тайванем остается низкой.

