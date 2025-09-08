Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Китай не повторить сценарій РФ проти Тайваню — Гончарук

Китай не повторить сценарій РФ проти Тайваню — Гончарук

Ua ru
Дата публікації: 8 вересня 2025 13:16
Чи буде війна Китаю з Тайванем — думка політолога
Віталій Гончарук. Фото: Вечірній Київ

Китай не готовий діяти за військовим сценарієм Росії та розв’язувати війну проти Тайваню. Економічні інтереси та відносини зі США і ЄС залишаються для Пекіна важливішими за силові рішення.

Про це політолог Валерій Гончарук розповів в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 8 вересня.

Реклама
Читайте також:

Китай і Тайвань: чому війни не буде

Китай має значно сильнішу армію, ніж Росія, але Тайвань сьогодні набагато краще підготовлений, ніж Україна була на початку повномасштабної війни. Політолог підкреслює, що ймовірний сценарій конфлікту радше обмежиться дипломатичною та економічною площиною, а не повномасштабним вторгненням. Він додав, що головна інтрига майбутнього — це протистояння США та Китаю за глобальне лідерство.

"Головна боротьба розгорнеться між США та Китаєм за лідерство й можливість домовитися. Трамп прагне досягти угоди з Пекіном, хоча попередні переговори з Путіним не принесли результатів", — наголосив Гончарук.

За словами експерта, Пекін розуміє, що збройна агресія призведе до жорстких санкцій і втрати ключових ринків. Саме тому пріоритетом для Китаю залишається збереження доступу до європейських та американських споживачів. Гончарук також зауважив, що Росія у цьому процесі виконує допоміжну роль.

"Росія ж у цьому процесі може виступати лише донором, постачаючи енергоресурси за безцінь і використовуючись як інструмент тиску", — впевнений політолог.

Аналітик додав, що Китай намагатиметься використати РФ для просування власних інтересів, але уникає будь-яких дій, які могли б спровокувати масштабну війну. У майбутньому співпраця Пекіна з Москвою може стати ще прагматичнішою та обмежуватися економічними угодами. На його думку, ймовірність воєнної ескалації з Тайванем залишається низькою.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський висловив свою позицію щодо військового параду в Китаї, де демонстрували балістичні ракети. 

Раніше ми також інформували, що президент США Дональд Трамп заявив про формування нових геополітичних союзів навколо Китаю

США Китай Тайвань війна Росія
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації