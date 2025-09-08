Чи буде війна Китаю з Тайванем — думка політолога

Віталій Гончарук. Фото: Вечірній Київ

Китай не готовий діяти за військовим сценарієм Росії та розв’язувати війну проти Тайваню. Економічні інтереси та відносини зі США і ЄС залишаються для Пекіна важливішими за силові рішення.

Про це політолог Валерій Гончарук розповів в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 8 вересня.

Китай і Тайвань: чому війни не буде

Китай має значно сильнішу армію, ніж Росія, але Тайвань сьогодні набагато краще підготовлений, ніж Україна була на початку повномасштабної війни. Політолог підкреслює, що ймовірний сценарій конфлікту радше обмежиться дипломатичною та економічною площиною, а не повномасштабним вторгненням. Він додав, що головна інтрига майбутнього — це протистояння США та Китаю за глобальне лідерство.

"Головна боротьба розгорнеться між США та Китаєм за лідерство й можливість домовитися. Трамп прагне досягти угоди з Пекіном, хоча попередні переговори з Путіним не принесли результатів", — наголосив Гончарук.

За словами експерта, Пекін розуміє, що збройна агресія призведе до жорстких санкцій і втрати ключових ринків. Саме тому пріоритетом для Китаю залишається збереження доступу до європейських та американських споживачів. Гончарук також зауважив, що Росія у цьому процесі виконує допоміжну роль.

"Росія ж у цьому процесі може виступати лише донором, постачаючи енергоресурси за безцінь і використовуючись як інструмент тиску", — впевнений політолог.

Аналітик додав, що Китай намагатиметься використати РФ для просування власних інтересів, але уникає будь-яких дій, які могли б спровокувати масштабну війну. У майбутньому співпраця Пекіна з Москвою може стати ще прагматичнішою та обмежуватися економічними угодами. На його думку, ймовірність воєнної ескалації з Тайванем залишається низькою.

