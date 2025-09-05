Зеленський відреагував на показ балістичних ракет у Китаї

Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський прокоментував військовий парад у Китаї, на якому демонстрували балістичні ракети. На його думку, показ зброї був не про минуле, а про майбутнє.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Реклама

Читайте також:

Зеленський про парад у Китаї

Зеленський наголосив, що наші дідусі та прадідусі боролися з фашизмом і навіть під час повної окупації розуміли: фашизм — це зло, і воно буде переможене.

"Сьогодні ми боремося з таким же злом, яке було присутнє на параді в Китаї, а також проти позиції Росії щодо окупації", — зазначив президент.

Він додав, що ця боротьба має надзвичайно високу ціну — життя людей, і саме Україна сплачує найвищу ціну.

За словами Зеленського, Україна продовжує протистояти агресії та відстоювати свободу й незалежність держави, незважаючи на втрати.

Нагадаємо, що 3 вересня у Пекіні відбувся військовий парад. Відомо, що на нього прибули російський диктатор Володимир Путін та лідер Північної Кореї Кім Чен Ин.

До цього Росія підписала угоду про будівництво газопроводу до Китаю. Він буде пролягати через Монголію.