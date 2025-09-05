Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський відреагував на показ балістичних ракет у Китаї

Зеленський відреагував на показ балістичних ракет у Китаї

Ua ru
Дата публікації: 5 вересня 2025 19:53
Зеленський відреагував на показ балістичних ракет у Китаї
Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський прокоментував військовий парад у Китаї, на якому демонстрували балістичні ракети. На його думку, показ зброї був не про минуле, а про майбутнє.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Реклама
Читайте також:

Зеленський про парад у Китаї

Зеленський наголосив, що наші дідусі та прадідусі боролися з фашизмом і навіть під час повної окупації розуміли: фашизм — це зло, і воно буде переможене.

"Сьогодні ми боремося з таким же злом, яке було присутнє на параді в Китаї, а також проти позиції Росії щодо окупації", — зазначив президент.

Він додав, що ця боротьба має надзвичайно високу ціну — життя людей, і саме Україна сплачує найвищу ціну.

За словами Зеленського, Україна продовжує протистояти агресії та відстоювати свободу й незалежність держави, незважаючи на втрати.

Нагадаємо, що 3 вересня у Пекіні відбувся військовий парад. Відомо, що на нього прибули російський диктатор Володимир Путін та лідер Північної Кореї Кім Чен Ин.

До цього Росія підписала угоду про будівництво газопроводу до Китаю. Він буде пролягати через Монголію.

Володимир Зеленський Китай Сі Цзіньпінь ракети військовий парад
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації