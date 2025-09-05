Видео
Главная Новости дня Зеленский отреагировал на показ баллистических ракет в Китае

Зеленский отреагировал на показ баллистических ракет в Китае

Ua ru
Дата публикации 5 сентября 2025 19:53
Зеленский отреагировал на показ баллистических ракет в Китае
Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал военный парад в Китае, на котором демонстрировали баллистические ракеты. По его мнению, показ оружия был не о прошлом, а о будущем.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Читайте также:

Зеленский о параде в Китае

Зеленский отметил, что наши дедушки и прадедушки боролись с фашизмом и даже во время полной оккупации понимали: фашизм - это зло, и оно будет побеждено.

"Сегодня мы боремся с таким же злом, которое присутствовало на параде в Китае, а также против позиции России относительно оккупации",- отметил президент.

Он добавил, что эта борьба имеет чрезвычайно высокую цену - жизни людей, и именно Украина платит самую высокую цену.

По словам Зеленского, Украина продолжает противостоять агрессии и отстаивать свободу и независимость государства, несмотря на потери.

Напомним, что 3 сентября в Пекине состоялся военный парад. Известно, что на него прибыли российский диктатор Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.

До этого Россия подписала соглашение о строительстве газопровода в Китай. Он будет пролегать через Монголию.

Владимир Зеленский Китай Си Цзиньпинь ракеты военный парад
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
