Зеленский отреагировал на показ баллистических ракет в Китае

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал военный парад в Китае, на котором демонстрировали баллистические ракеты. По его мнению, показ оружия был не о прошлом, а о будущем.

Зеленский о параде в Китае

Зеленский отметил, что наши дедушки и прадедушки боролись с фашизмом и даже во время полной оккупации понимали: фашизм - это зло, и оно будет побеждено.

"Сегодня мы боремся с таким же злом, которое присутствовало на параде в Китае, а также против позиции России относительно оккупации",- отметил президент.

Он добавил, что эта борьба имеет чрезвычайно высокую цену - жизни людей, и именно Украина платит самую высокую цену.

По словам Зеленского, Украина продолжает противостоять агрессии и отстаивать свободу и независимость государства, несмотря на потери.

Напомним, что 3 сентября в Пекине состоялся военный парад. Известно, что на него прибыли российский диктатор Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.

До этого Россия подписала соглашение о строительстве газопровода в Китай. Он будет пролегать через Монголию.