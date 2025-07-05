Глава Китая Си Цзиньпин и диктатор РФ Путин. Фото: росСМИ

Во время недавней закрытой встречи между главой дипломатии ЕС Кайей Каллас и министром иностранных дел Китая Ван И Пекин впервые за долгое время откровенно обозначил свои стратегические приоритеты: КНР не хочет поражения России. Это может привести к тому, что США сосредоточатся на Азии.

Об этом сообщает издание Briefly.

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Почему для Пекина важно Status Quo России

Как сообщают журналисты, ссылаясь на информированные источники, министр иностранных дел Китая прямо заявил, что поражение России приведет к тому, что США сосредоточат еще больше внимания на Азии - и это, с точки зрения Пекина, категорически недопустимо. Таким образом, Китай дал понять, что заинтересован в затяжном конфликте в Европе.

Конфликт интересов: Китай - "спасательный круг" для России?

Кайя Каллас, выступая в Брюсселе перед встречей, заявила, что отношения ЕС и Китая в сфере безопасности "все более отягощены". По ее словам, китайские компании сегодня стали жизненно важным источником снабжения для России, поддерживая ее оборонный потенциал и тем самым продолжая войну.

Особое беспокойство вызывает тот факт, что среди компонентов, поставляемых Китаем, как утверждает ЕС, есть и те, которые были произведены в Европе, но оказались в российских системах вооружений.

Как передает South China Morning Post, за закрытыми дверями Ван И преподавал Каллас "урок реальной политики" - именно так охарактеризовали атмосферу переговоров участники.

Министр подчеркнул, что, по мнению Китая, если бы Пекин действительно поставлял Москве оружие и финансовую помощь в значительных объемах, война давно закончилась бы - в пользу России.

Это заявление, хотя и не содержит прямого признания поддержки Москвы, дает понять, что Китай сознательно ограничивает свое вмешательство, используя конфликт как инструмент влияния.

По мнению европейских наблюдателей, позиция Китая в отношении войны на Украине стала все более откровенной. Если раньше Пекин предпочитал сохранять "нейтралитет", то теперь он фактически заявил: разгром России - это удар по интересам Китая.

Как резюмирует NZZ, проблема не в риторике, а в стратегическом мышлении Пекина. Пока Европа пытается сохранить баланс между дипломатией и экономическими интересами, Китай ведет игру в длинную, используя войну в Украине как отвлекающий маневр в противостоянии с США.

Ранее сообщалось, что в Одессе в результате одной из атак дрона-камикадзе был поврежден дом Генерального консульства Китая. Но самое интересное: во вражеском беспилотнике обнаружили запчасти, сделанные в КНР.

Ранее сообщалось, что Китай активизировал хакерские атаки против России. Пекин действует исключительно в прагматических целях и желает поживиться секретными данными из Москвы.

А в оккупированном Крыму будут строить завод по производству строительных материалов. Предприятие будет работать на китайском оборудовании.