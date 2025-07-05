В Пекине считают, что в случае проигрыша России США сразу акцентируют свои усилия на Азии, что недопустимо для КНР

Китай не хочет поражения Росії — в МИД КНР объяснили почему
Во время недавней закрытой встречи между главой дипломатии ЕС Кайей Каллас и министром иностранных дел Китая Ван И Пекин впервые за долгое время откровенно обозначил свои стратегические приоритеты: КНР не хочет поражения России. Это может привести к тому, что США сосредоточатся на Азии.
Об этом сообщает издание Briefly.
Почему для Пекина важно Status Quo России
Как сообщают журналисты, ссылаясь на информированные источники, министр иностранных дел Китая прямо заявил, что поражение России приведет к тому, что США сосредоточат еще больше внимания на Азии - и это, с точки зрения Пекина, категорически недопустимо. Таким образом, Китай дал понять, что заинтересован в затяжном конфликте в Европе.
Конфликт интересов: Китай - "спасательный круг" для России?
Кайя Каллас, выступая в Брюсселе перед встречей, заявила, что отношения ЕС и Китая в сфере безопасности "все более отягощены". По ее словам, китайские компании сегодня стали жизненно важным источником снабжения для России, поддерживая ее оборонный потенциал и тем самым продолжая войну.
Особое беспокойство вызывает тот факт, что среди компонентов, поставляемых Китаем, как утверждает ЕС, есть и те, которые были произведены в Европе, но оказались в российских системах вооружений.
Как передает South China Morning Post, за закрытыми дверями Ван И преподавал Каллас "урок реальной политики" - именно так охарактеризовали атмосферу переговоров участники.
Министр подчеркнул, что, по мнению Китая, если бы Пекин действительно поставлял Москве оружие и финансовую помощь в значительных объемах, война давно закончилась бы - в пользу России.
Это заявление, хотя и не содержит прямого признания поддержки Москвы, дает понять, что Китай сознательно ограничивает свое вмешательство, используя конфликт как инструмент влияния.
По мнению европейских наблюдателей, позиция Китая в отношении войны на Украине стала все более откровенной. Если раньше Пекин предпочитал сохранять "нейтралитет", то теперь он фактически заявил: разгром России - это удар по интересам Китая.
Как резюмирует NZZ, проблема не в риторике, а в стратегическом мышлении Пекина. Пока Европа пытается сохранить баланс между дипломатией и экономическими интересами, Китай ведет игру в длинную, используя войну в Украине как отвлекающий маневр в противостоянии с США.
Ранее сообщалось, что в Одессе в результате одной из атак дрона-камикадзе был поврежден дом Генерального консульства Китая. Но самое интересное: во вражеском беспилотнике обнаружили запчасти, сделанные в КНР.
Ранее сообщалось, что Китай активизировал хакерские атаки против России. Пекин действует исключительно в прагматических целях и желает поживиться секретными данными из Москвы.
А в оккупированном Крыму будут строить завод по производству строительных материалов. Предприятие будет работать на китайском оборудовании.
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