У Пекіні вважають, що у разі програшу Росії США відразу акцентують свої зусилля на Азії, що є неприпустимим для КНР

Глава Китаю Сі Цзіньпін та диктатор РФ Путін. Фото: росЗМІ

Під час нещодавньої закритої зустрічі між головою дипломатії ЄС Каєю Каллас та міністром закордонних справ Китаю Ван І Пекін вперше за довгий час відверто позначив свої стратегічні пріоритети: КНР не хоче поразки Росії. Це може призвести до того, що США зосередяться на Азії.

Про це повідомляє видання Briefly.

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Як повідомляють журналісти, посилаючись на поінформовані джерела, міністр закордонних справ Китаю прямо заявив, що поразка Росії призведе до того, що США зосередять ще більше уваги на Азії — і це, з точки зору Пекіна, категорично неприпустимо. Таким чином, Китай дав зрозуміти, що зацікавлений у затяжному конфлікті в Європі.

Конфлікт інтересів: Китай — "рятувальний круг" для Росії?

Кайя Каллас, виступаючи в Брюсселі перед зустріччю, заявила, що відносини ЄС та Китаю у сфері безпеки "дедалі більше обтяжені" . За її словами, китайські компанії сьогодні стали життєво важливим джерелом постачання для Росії, підтримуючи її оборонний потенціал і тим самим продовжуючи війну.

Особливе занепокоєння викликає той факт, що серед компонентів, що поставляються Китаєм, як стверджує ЄС, є й ті, які були вироблені в Європі, але опинилися в російських системах озброєнь.

Як передає South China Morning Post, за закритими дверима Ван І викладав Каллас "урок реальної політики" — саме так охарактеризували атмосферу переговорів учасники.

Міністр підкреслив, що, на думку Китаю, якби Пекін справді постачав Москві зброю та фінансову допомогу у значних обсягах, війна давно закінчилася б — на користь Росії.

Ця заява, хоч і не містить прямого визнання підтримки Москви, дає зрозуміти, що Китай свідомо обмежує своє втручання, використовуючи конфлікт як інструмент впливу.

На думку європейських спостерігачів, позиція Китаю щодо війни на Україні стала дедалі відвертішою. Якщо раніше Пекін вважав за краще зберігати "нейтралітет", то тепер він фактично заявив: розгром Росії — це удар по інтересам Китаю.

Як резюмує NZZ, проблема не в риториці, а у стратегічному мисленні Пекіна. Поки Європа намагається зберегти баланс між дипломатією та економічними інтересами, Китай веде гру в довгу, використовуючи війну в Україні як відволікаючий маневр у протистоянні зі США.

Раніше повідомлялось, що в Одесі внаслідок однієї з атак дрона-камікадзе був пошкоджений будинок Генерального консульства Китаю. Але найцікавіше: у ворожому безпілотнику виявили запчастини, зроблені в КНР.

Раніше повідомлялось, що Китай активізував хакерські атаки проти Росії. Пекін діє виключно в прагматичних цілях і бажає поживитись секретними даними з Москви.

А в окупованому Криму будуватимуть завод з виробництва будівельних матеріалів. Підприємство працюватиме на китайському обладнанні.