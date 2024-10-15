Благодаря армии шпионов в 600 тысяч человек Китай проводит множество разведывательных операций по всему миру

У Китая есть армия в 600 тысяч шпионов — в ФБР рассказали, как и где она действует
На сегодняшний день армия шпионов Китая насчитывает более 600 тысяч человек, которые действуют по всему миру и проводят множество операций. Такие масштабы не снились даже советскому КГБ в лучшие времена.
В своем большом аналитическом материале об этом сообщает The Wall Street Journal.
Основные направления деятельности китайских шпионов
Журналисты американского издания ссылаются на оценки западных разведок, по которым китайская разведка сейчас участвует в операциях от кибератак и подкупа политиков до промышленного и научного шпионажа. У западных спецслужб не хватает ресурсов, чтобы противостоять им.
Благодаря политике компартии КНР на сегодняшний день образовалась гигантская армия шпионов, борьба с которой осложняется тем, что она проводит децентрализованные операции.
Разведкой занимается множество китайских ведомств и частных компаний, чьи методы выглядят бессистемно, поскольку действуют они в значительной степени автономно и, как представляется, лишь в общем смысле руководствуются целями, озвученными руководством Компартии Китая.
По данным ФБР, численность поддерживаемых Китаем хакеров не менее чем в 50 раз превышает численность киберперсонала ведомства.
"Хакерская программа Китая превосходит по масштабам аналогичные программы всех других крупных государств вместе взятых", — заявил директор ФБР Кристофер Урей.
Напомним, НАТО начинает двухнедельные ежегодные военные учения по защите стран-участниц. Альянс будет отрабатывать применение ядерного оружия.
Президент США Джо Байден заявил о готовности провести переговоры с Россией, Китаем и Северной Кореей.
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