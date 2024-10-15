Завдяки армії шпигунів у 600 тисяч осіб Китай проводить безліч розвідувальних операцій по всьому світові

Китай має армію у 600 тисяч шпигунів — у ФБР розповіли, як і де вона діє
На сьогодні армія шпигунів Китаю налічує понад 600 тисяч осіб, які діють по всьому світу і проводять безліч операцій. Такі масштаби не снились навіть радянському КДБ у кращі часи.
У своєму великому аналітичному матеріалі про це повідомляє The Wall Street Journal.
Основні напрямки діяльності китайських шпигунів
Журналісти американського видання посилаються на оцінки західних розвідок, за якими китайська розвідка зараз бере участь в операціях від кібератак і підкупу політиків до промислового і наукового шпигунства. У західних спецслужб не вистачає ресурсів, щоб їм протистояти.
Завдяки політиці компартії КНР на сьогодні утворилася гігантська армія шпигунів, боротьба з якою ускладнюється тим, що вона проводить децентралізовані операції.
Розвідкою займається безліч китайських відомств і приватних компаній, чиї методи виглядають безсистемно, оскільки діють вони значною мірою автономно і, як видається, лише в загальному сенсі керуються цілями, які озвучує керівництво Компартії Китаю.
За даними ФБР, чисельність підтримуваних Китаєм хакерів щонайменше в 50 разів перевищує чисельність кіберперсоналу відомства.
"Хакерська програма Китаю перевершує за масштабами аналогічні програми всіх інших великих держав разом узятих", — заявив директор ФБР Крістофер Урей.
Нагадаємо, НАТО розпочинає двотижневі щорічні військові навчання з захисту країн-учасниць. Альянс відпрацьовуватиме застосування ядерної зброї.
А президент США Джо Байден заявив про готовність провести переговори з Росією, Китаєм та Північною Кореєю.
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