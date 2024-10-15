Завдяки армії шпигунів у 600 тисяч осіб Китай проводить безліч розвідувальних операцій по всьому світові

Китайські спецслужби. Ілюстративне фото: Reuters

На сьогодні армія шпигунів Китаю налічує понад 600 тисяч осіб, які діють по всьому світу і проводять безліч операцій. Такі масштаби не снились навіть радянському КДБ у кращі часи.

У своєму великому аналітичному матеріалі про це повідомляє The Wall Street Journal.

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Журналісти американського видання посилаються на оцінки західних розвідок, за якими китайська розвідка зараз бере участь в операціях від кібератак і підкупу політиків до промислового і наукового шпигунства. У західних спецслужб не вистачає ресурсів, щоб їм протистояти.

Завдяки політиці компартії КНР на сьогодні утворилася гігантська армія шпигунів, боротьба з якою ускладнюється тим, що вона проводить децентралізовані операції.

Розвідкою займається безліч китайських відомств і приватних компаній, чиї методи виглядають безсистемно, оскільки діють вони значною мірою автономно і, як видається, лише в загальному сенсі керуються цілями, які озвучує керівництво Компартії Китаю.

За даними ФБР, чисельність підтримуваних Китаєм хакерів щонайменше в 50 разів перевищує чисельність кіберперсоналу відомства.

"Хакерська програма Китаю перевершує за масштабами аналогічні програми всіх інших великих держав разом узятих", — заявив директор ФБР Крістофер Урей.

Нагадаємо, НАТО розпочинає двотижневі щорічні військові навчання з захисту країн-учасниць. Альянс відпрацьовуватиме застосування ядерної зброї.

А президент США Джо Байден заявив про готовність провести переговори з Росією, Китаєм та Північною Кореєю.