Завершение войны в Украине - Кит Келлог сделал заявление о мире

Кит Келлог. Фото: Reuters

Спецпредставитель США Кит Келлог высказался о прекращении войны. Он надеется, что уже в следующем году Украина сможет отмечать День независимости под мирным небом.

Об этом политик заявил во время молитвенного завтрака в понедельник, 25 августа.

Келлог надеется на мир в Украине в следующем году

Спецпредставитель напомнил, что на прошлой неделе состоялась "большая встреча" президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске. После этого в Белом доме прошла встреча американского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами европейских стран.

"Когда семь представителей европейских стран имели шанс обсудить с президентом текущие проблемы. Это непростая задача. Мы действительно очень много для этого работали. Он действительно является президентом мира. Он хочет прекращения смерти и разрушений", — отметил Келлог.

По его словам, работа над мирным процессом продолжается, и уже в ближайшее время США удастся приблизиться к гарантиям безопасности. Он подчеркнул, что ключевым фактором остаются украинские военные возможности, которые имеют свои пределы — политические, дипломатические и стратегические.

"Люди, как правило, забывают, сколько на самом деле эта война продолжается, а речь идет о четвертом годе. И если говорить об участии США во Второй мировой, надо помнить о том, сколько это стоило, в том числе жизней. И посмотрите, сколько сейчас погибших. На самом деле сейчас число убитых и раненых больше, чем во время Второй мировой войны. Подумайте также о масштабах уничтожения и разрушений, о вреде и ущербе, которые нанесли эти действия. Именно об этом говорит президент Трамп. Он действительно необыкновенный человек, сторонник мира. Очень надеюсь, что уже в следующий День независимости наступит праздник, и будет праздником, когда Украина будет свободной, мирной", — подчеркнул спецпредставитель.

Он также отметил роль международных партнеров в достижении мира. Келлог вспомнил президента Франции Эммануэля Макрона, премьера Италии Джорджию Мелони, премьера Великобритании Кира Стармера и президента Финляндии Александра Стубба.

"Президент Трамп это признает. Не хотел бы это говорить, но на самом деле воевать проще, чем достигать мира. Просто развязать войну, гораздо сложнее ее завершить. Мы сейчас работаем над этим", — подытожил Келлог.

Напомним, 24 августа Кит Келлог приехал в Киев и принял участие в праздновании Дня Независимости Украины.

Кроме того, во время торжеств в столице спецпредставитель президента США получил от президента Украины орден "За заслуги" І степени.