Головна Новини дня Кіт Келлог відповів, коли очікує на мир в Україні

Кіт Келлог відповів, коли очікує на мир в Україні

Ua ru
Дата публікації: 25 серпня 2025 15:49
Завершення війни в Україні — Кіт Келлог зробив заяву про мир
Кіт Келлог. Фото: Reuters

Спецпредставник США Кіт Келлог висловився про припинення війни. Він сподівається, що вже наступного року Україна зможе відзначати День незалежності під мирним небом.

Про це політик заявив під час молитовного сніданку у понеділок, 25 серпня.

Читайте також:

Келлог сподівається на мир в Україні наступного року

Спецпредставник нагадав, що минулого тижня відбулася "велика зустріч" президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці. Після цього у Білому домі пройшла зустріч американського лідера з президентом України Володимиром Зеленським та лідерами європейських країн.

"Коли сім представників європейських країн мали шанс обговорити з президентом поточні проблеми. Це непросте завдання. Ми дійсно дуже багато для цього працювали. Він дійсно є президентом миру. Він хоче припинення смерті й руйнувань", — зазначив Келлог.

За його словами, робота над мирним процесом триває та вже найближчим часом США вдасться наблизитися до безпекових гарантій. Він підкреслив, що ключовим фактором залишаються українські військові можливості, які мають свої межі — політичні, дипломатичні та стратегічні.

"Люди, як правило, забувають, скільки насправді ця війна триває, а йдеться про четвертий рік. І якщо говорити про участь США у Другій світовій, треба пам'ятати про те, скільки це коштувало, у тому числі життів. І подивіться, скільки зараз маємо загиблих. Насправді зараз число вбитих і поранених більше, ніж ми мали під час Другої світової війни. Подумайте також про масштаби знищення і руйнувань, про шкоду і збитки, які нанесли ці дії. Саме про це говорить президент Трамп. Він дійсно надзвичайна людина, прихильник миру. Дуже сподіваюсь, що вже в наступний День незалежності настане свято, і буде святом, коли Україна буде вільною, мирною", — наголосив спецпредставник.

Він також відзначив роль міжнародних партнерів у досягненні миру. Келлог згадав президента Франції Еммануеля Макрона, прем'єрку Італії Джорджію Мелоні, прем'єра Британії Кіра Стармера та президента Фінляндії Александра Стубба.

"Президент Трамп це визнає. Не хотів би це говорити, але насправді воювати простіше, ніж досягати миру. Просто розв'язати війну, набагато складніше її завершити. Ми зараз працюємо над цим", — підсумував Келлог.

Нагадаємо, 24 серпня Кіт Келлог приїхав до Києва та взяв участь у святкуванні Дня Незалежності України.

Крім того, під час урочистостей у столиці спецпредставник президента США отримав від президента України орден "За заслуги" І ступеня.

