Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиДом и огородВоенная экономикаШтабТехноШоу-бизнес --Ментальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаСпортПолитикаМобилизацияОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоСаморазвитиеСтильДеньги ВСУПромоНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноКулинарияНовости дняШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Кит Келлог прибыл в Украину и посетил Одесский порт

Кит Келлог прибыл в Украину и посетил Одесский порт

Ua ru
Дата публикации 21 августа 2026 15:38
Кит Келлог прибыл в Украину и посетил Одесский порт — подробности
Срочная новость

Бывший специальный представитель США в Украине Кит Келлог прибыл в Украину и вместе с делегацией США осмотрел ущерб, нанесенный российскими атаками на инфраструктуру Одесского морского порта. В ходе визита они обсудили вопросы морской безопасности, функционирования Украинского морского коридора и безопасности портов.

Об этом сообщило Министерство развития, инфраструктуры и транспорта Украины, передает Новини.LIVE.

Реклама

Келлог обсудил вопросы безопасности портов и инвестиций

Кит Келлог посетил Одесский морской порт вместе с делегацией США и первым заместителем министра Сергеем Деркачем.

В ходе рабочей встречи стороны обсудили вопросы морской безопасности, функционирования Украинского морского коридора, защиты портовой инфраструктуры и устойчивости украинской экспортной логистики в условиях систематических атак со стороны России.

Особое внимание было уделено инвестициям американских компаний в восстановление украинской инфраструктуры. В частности, обсуждение касалось портовой, дорожной и железнодорожной инфраструктуры.

Читайте также:

Участники встречи также рассмотрели возможности привлечения средств для транспортного сектора и логистики через Американско-украинский инвестиционный фонд восстановления.

Новость дополняется...

Кит Келлог
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации