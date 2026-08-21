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Головна Новини дня Кіт Келлог прибув до України та відвідав Одеський порт

Кіт Келлог прибув до України та відвідав Одеський порт

Ua ru
Дата публікації: 21 серпня 2026 15:38
Кіт Келлог прибув до України та відвідав Одеський порт - деталі
Термінова новина

Колишній спеціальний представник США в Україні Кіт Келлог, прибув до України та разом із делегацією США оглянув збитки, завдані російськими атаками на інфраструктуру Одеського морського порту. Під час візиту вони обговорили питання морської безпеки, функціонування Українського морського коридору та безпеки портів.

Про це повідомило Міністерство розвитку, інфраструктури та транспорту України, передає Новини.LIVE.

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Келлог обговорив питання безпеки портів та інвестицій

Кіт Келлог відвідав Одеський морський порт разом із делегацією США та першим заступником міністра Сергієм Деркачем.

Під час робочої зустрічі сторони обговорили питання морської безпеки, функціонування Українського морського коридору, захисту портової інфраструктури та стійкості української експортної логістики в умовах систематичних атак Росії.

Особливу увагу було приділено інвестиціям американських компаній у відновлення української інфраструктури. Зокрема, обговорення стосувалося портової, дорожньої та залізничної інфраструктури.

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Учасники зустрічі також розглянули можливості залучення коштів для транспортного сектору та логістики через Американсько-український інвестиційний фонд відновлення.

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Кіт Келлог
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна

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