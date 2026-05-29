Кіт Келлог заявив про можливий візит до Києва влітку

Кіт Келлог заявив про можливий візит до Києва влітку

Дата публікації: 29 травня 2026 18:34
Кіт Келлог під час минулого візиту до Києва. Фото: АР

Колишній спецпосланець президента США в Україні Кіт Келлог повідомив, що планує приїхати до Києва наприкінці літа.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву Келлога під час Чорноморського безпекового форуму.

Що Кіт Келлог заявив про Україну і коли очікується його приїзд до Києва

За словами Келлога, він сподівається провести зустрічі в українській столиці під час майбутнього візиту.

"Я хотів би бути з вами, але, на жаль, це неможливо зараз. Я планую бути в Києві в кінці літа і сподіваюся, що ми зможемо зустрітися", — сказав він.

Під час виступу Келлог також висловив подяку українцям за стійкість, роботу та розвиток партнерських відносин зі Сполученими Штатами.

"Дякую за цю можливість і за те, що ви робите саме зараз"— наголосив Кіт Келлог.

Колишній спецпосланець президента США наголосив на важливості підтримки України та відзначив роль українського народу у зміцненні співпраці між Києвом і Вашингтоном.

Новини.LIVE повідомляло, що Кіт Келлог заявив про необхідність переосмислення нинішньої системи оборонних союзів та не виключив створення нових безпекових об’єднань як альтернативи НАТО. Серед можливих учасників такого формату він назвав Японію, Австралію, низку європейських країн, а також Україну.

Новини.LIVE також інформувало, що 22 травня після зустрічі глав МЗС країн-членів у Швеції Марко Рубіо заявив, що наразі Сполучені Штати не беруть участі у перемовинах між Києвом і Москвою щодо завершення війни. Однак американська сторона готова знову виступити посередником у разі появи шансів на змістовні та дієві переговори.

Київ війна в Україні Кіт Келлог
Штін Ульяна - редактор
Автор:
Штін Ульяна
