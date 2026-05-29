Кит Келлог заявил о возможном визите в Киев летом

Кит Келлог заявил о возможном визите в Киев летом

Дата публикации 29 мая 2026 18:34
Кот Келлог во время прошлого визита в Киев. Фото: АР

Бывший спецпосланник президента США в Украине Кит Келлог сообщил, что планирует приехать в Киев в конце лета.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Келлога во время Черноморского форума по безопасности.

Что Кит Келлог заявил об Украине и когда ожидается его приезд в Киев

По словам Келлога, он надеется провести встречи в украинской столице во время предстоящего визита.

"Я хотел бы быть с вами, но, к сожалению, это невозможно сейчас. Я планирую быть в Киеве в конце лета и надеюсь, что мы сможем встретиться", — сказал он.

Во время выступления Келлог также выразил благодарность украинцам за стойкость, работу и развитие партнерских отношений с Соединенными Штатами.

"Спасибо за эту возможность и за то, что вы делаете именно сейчас", — подчеркнул Кит Келлог.

Бывший спецпосланник президента США отметил важность поддержки Украины и отметил роль украинского народа в укреплении сотрудничества между Киевом и Вашингтоном.

Новини.LIVE сообщало, что Кит Келлог заявил о необходимости переосмысления нынешней системы оборонных союзов и не исключил создание новых объединений по безопасности как альтернативы НАТО. Среди возможных участников такого формата он назвал Японию, Австралию, ряд европейских стран, а также Украину.

Новини.LIVE также информировало, что 22 мая после встречи глав МИД стран-членов в Швеции Марко Рубио заявил, что сейчас Соединенные Штаты не участвуют в переговорах между Киевом и Москвой по завершению войны. Однако американская сторона готова снова выступить посредником в случае появления шансов на содержательные и действенные переговоры.

Киев война в Украине Кит Келлог
Штин Ульяна - редактор
Штин Ульяна
