Кирилл Буданов сказал что будет делать после победы

Кирилл Буданов. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью прокомментировал, как видит свою жизнь после завершения полномасштабной войны. По его словам, он не планирует убегать от реальности или искать покоя в лесу, как часто шутят в соцсетях.

Об этом Кирилл Буданов рассказал в интервью Рамине Эсхакзай.

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Буданов рассказал, какой отдых для него является идеальным

"В лес не поеду, покой мне не нужен", — заявил Буданов, добавив, что несколько дней отдыха после победы были бы уместными, однако идеального отдыха для него не существует. Руководитель ГУР признался, что даже в мирное время не сможет полностью отойти от работы, поскольку постоянно думает о своих подчиненных.

Буданов отметил, что в работе разведчика важно вовремя "перезагружаться", поэтому иногда сам инициирует отпуска для работников, даже против их воли.

"О подчиненных я иногда насильно, как говорится, заставляю людей идти отдыхать, менять картинку, потому что вижу, что не вытягивают психоэмоционально. Это не единичные случаи, просто завтра ты на отдых. Поедешь туда, на тебе все, чтобы ты не говорил, что ты не готов, что-то там насобирал и так далее. И так тоже бывает", — привел пример Буданов.

Относительно поездок украинских разведчиков за границу, Буданов подтвердил, что такие поездки возможны, но существует список стран, которые считаются нежелательными для посещения или транзита из-за рисков.

Напомним, Кирилл Буданов рассказал, кого берут в разведку и сколько времени надо на подготовку, а также кто помогает искать уникальную информацию.