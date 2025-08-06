Кирило Буданов сказав що робитиме після перемоги

Кирило Буданов. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв’ю прокоментував, як бачить своє життя після завершення повномасштабної війни. За його словами, він не планує тікати від реальності чи шукати спокою в лісі, як часто жартують у соцмережах.

Про це Кирило Буданов розповів в інтерв'ю Раміні Есхакзай.

Реклама

Читайте також:

Буданов розповів, який відпочинок для нього є ідеальним

"В ліс не поїду, спокій мені не потрібен", — заявив Буданов, додавши, що кілька днів відпочинку після перемоги були б доречними, однак ідеального відпочинку для нього не існує. Керівник ГУР зізнався, що навіть у мирний час не зможе повністю відійти від роботи, оскільки постійно думає про своїх підлеглих.

Буданов наголосив, що у роботі розвідника важливо вчасно "перезавантажуватись", тому іноді сам ініціює відпустки для працівників, навіть проти їхньої волі.

"Про підлеглих я інколи насильно, як то кажуть, змушую людей йти відпочивати, змінювати картинку, бо бачу, що не витягують психоемоційно. Це не поодинокі випадки, просто завтра ти на відпочинок. Поїдеш туди, на тобі все, щоб ти не казав, що ти не готовий, щось там назібрав і так далі. І так теж буває", — навів приклад Буданов.

Щодо поїздок українських розвідників за кордон, Буданов підтвердив, що такі поїздки можливі, але існує список країн, які вважаються небажаними для відвідування або транзиту через ризики.

Нагадаємо, Кирило Буданов розповів, кого беруть в розвідку та скільки часу треба на підготовку, а також хто допомагає шукати унікальну інформацію.