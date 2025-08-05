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Головна Новини дня Глава ГУР розкрив, хто допомагає роздобувати унікальну інформацію

Глава ГУР розкрив, хто допомагає роздобувати унікальну інформацію

Ua ru
Дата публікації: 5 серпня 2025 18:47
Унікальна інформація для ГУР — Буданов розповів, хто допомагає дізнаватися
Кирило Буданов. Фото: кадр з відео

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів, хто допомагав дізнаватися унікальну інформацію. За його словами, йдеться про повій та екскортниць.

Про це Кирило Буданов розповів в інтервʼю Раміні Есхакзай у вівторок, 5 серпня.

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Унікальна інформація

Буданов зауважив, що розвідка використовує різні методи, аби зібрати необхідні дані. Зокрема, йдеться про повій та екскортниць.

"Ви розумієте, скільки чоловіків інколи розповідають, щоб показати, які вони потужні, як то кажуть. Було здобуто декілька унікальних інформацій, які саме від повій були", — розповів глава ГУР.

За його словами, все працює на слабкостях.

"Сплячі агенти"

Буданов також прокоментував, наскільки довго людина може знаходитися в статусі "сплячого агента". Він розповів, що відповіді немає, але є світова практика.

"При правильній роботі зі свідомим агентом, час його роботи обмежується семи роками. Це загальносвітова практика. Вважається, що людина може виконувати нормально завдання десь до семи років, потім "майже гарантовано" буде провал", — зауважив Буданов.

За його словами, є й ті, які працюють і 20 років. 

"Але статистика показує, більше світова, не наша, що більше семи років це не може відбуватися", — додав він.

Нагадаємо, Буданов розповів, що російським спецслужбам легше вербувати чоловіків, чим жінок.

Крім того, глава ГУР повідомив, скільки часу знадобиться для опанування професії розвідника. За його словами, це залежить від людини.

війна проституція Україна Кирило Буданов ГУР
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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