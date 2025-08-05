Начальник ГУР Буданов розкрив, кого легше вербувати спецслужбам Росії

Кирило Буданов. Фото: кадр з відео

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що чоловіків легше вербувати російським спецслужбам. За його словами, від природи жінки більш хитрі та швидше розуміють, що відбувається.

Про це Кирило Буданов розповів в інтервʼю Раміні Есхакзай у вівторок, 5 серпня.

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Буданов пояснив, що для вербування шукають вразливості людини.

"Зазвичай вразливості шукають в образі життя з тих даних, які можна знайти...Якщо у людини є серйозні проблеми, він потенційно "клієнт" під вербування, це стандартна практика", — каже глава ГУР.

Наприклад, складні обставини в сім'ї, як-от хвороба родича, на лікування якої людина намагається знайти кошти, або залежність від азартних ігор.

Нагадаємо, Буданов розповів, скільки часу необхідно для опанування професії розвідника.

Крім того, глава ГУР повідомив, що у структурі постійно зростає кількість жінок. За його словами, це спостерігається не перший рік.