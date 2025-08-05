Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Буданов пояснив, чому чоловіків легше вербувати спецслужбам РФ

Буданов пояснив, чому чоловіків легше вербувати спецслужбам РФ

Ua ru
Дата публікації: 5 серпня 2025 17:19
Начальник ГУР Буданов розкрив, кого легше вербувати спецслужбам Росії
Кирило Буданов. Фото: кадр з відео

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що чоловіків легше вербувати російським спецслужбам. За його словами, від природи жінки більш хитрі та швидше розуміють, що відбувається.

Про це Кирило Буданов розповів в інтервʼю Раміні Есхакзай у вівторок, 5 серпня.

Реклама
Читайте також:

Вербування спецслужбами Росії

Буданов пояснив, що для вербування шукають вразливості людини.

"Зазвичай вразливості шукають в образі життя з тих даних, які можна знайти...Якщо у людини є серйозні проблеми, він потенційно "клієнт" під вербування, це стандартна практика", — каже глава ГУР.

Наприклад, складні обставини в сім'ї, як-от хвороба родича, на лікування якої людина намагається знайти кошти, або залежність від азартних ігор.

Нагадаємо, Буданов розповів, скільки часу необхідно для опанування професії розвідника.

Крім того, глава ГУР повідомив, що у структурі постійно зростає кількість жінок. За його словами, це спостерігається не перший рік.

війна Україна Кирило Буданов вербування ГУР Росія
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації