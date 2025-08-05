Начальник ГУР Буданов раскрыл, кого легче вербовать спецслужбам России

Буданов объяснил, почему мужчин легче вербовать спецслужбам РФ
Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что мужчин легче вербовать российским спецслужбам. По его словам, от природы женщины более хитрые и быстрее понимают, что происходит.
Об этом Кирилл Буданов рассказал в интервью Рамине Эсхакзай во вторник, 5 августа.
Вербовка спецслужбами России
Буданов объяснил, что для вербовки ищут уязвимости человека.
"Обычно уязвимости ищут в образе жизни по тем данным, которые можно найти...Если у человека есть серьезные проблемы, он потенциально "клиент" под вербовку, это стандартная практика", — говорит глава ГУР.
Например, сложные обстоятельства в семье, например, болезнь родственника, на лечение которой человек пытается найти средства, или зависимость от азартных игр.
Напомним, Буданов рассказал, сколько времени необходимо для освоения профессии разведчика.
Кроме того, глава ГУР сообщил, что в структуре постоянно растет количество женщин. По его словам, это наблюдается не первый год.
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