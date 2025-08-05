Начальник ГУР Буданов раскрыл, кого легче вербовать спецслужбам России

Кирилл Буданов. Фото: кадр из видео

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что мужчин легче вербовать российским спецслужбам. По его словам, от природы женщины более хитрые и быстрее понимают, что происходит.

Об этом Кирилл Буданов рассказал в интервью Рамине Эсхакзай во вторник, 5 августа.

Реклама

Читайте также:

Вербовка спецслужбами России

Буданов объяснил, что для вербовки ищут уязвимости человека.

"Обычно уязвимости ищут в образе жизни по тем данным, которые можно найти...Если у человека есть серьезные проблемы, он потенциально "клиент" под вербовку, это стандартная практика", — говорит глава ГУР.

Например, сложные обстоятельства в семье, например, болезнь родственника, на лечение которой человек пытается найти средства, или зависимость от азартных игр.

Напомним, Буданов рассказал, сколько времени необходимо для освоения профессии разведчика.

Кроме того, глава ГУР сообщил, что в структуре постоянно растет количество женщин. По его словам, это наблюдается не первый год.