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Главная Новости дня Буданов объяснил, почему мужчин легче вербовать спецслужбам РФ

Буданов объяснил, почему мужчин легче вербовать спецслужбам РФ

Ua ru
Дата публикации 5 августа 2025 17:19
Начальник ГУР Буданов раскрыл, кого легче вербовать спецслужбам России
Кирилл Буданов. Фото: кадр из видео

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что мужчин легче вербовать российским спецслужбам. По его словам, от природы женщины более хитрые и быстрее понимают, что происходит.

Об этом Кирилл Буданов рассказал в интервью Рамине Эсхакзай во вторник, 5 августа.

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Буданов объяснил, что для вербовки ищут уязвимости человека.

"Обычно уязвимости ищут в образе жизни по тем данным, которые можно найти...Если у человека есть серьезные проблемы, он потенциально "клиент" под вербовку, это стандартная практика", — говорит глава ГУР.

Например, сложные обстоятельства в семье, например, болезнь родственника, на лечение которой человек пытается найти средства, или зависимость от азартных игр.

Напомним, Буданов рассказал, сколько времени необходимо для освоения профессии разведчика.

Кроме того, глава ГУР сообщил, что в структуре постоянно растет количество женщин. По его словам, это наблюдается не первый год.

война Украина Кирилл Буданов вербовка ГУР Россия
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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