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Глава ГУР раскрыл, кто помогает добывать уникальную информацию

Ua ru
Дата публикации 5 августа 2025 18:47
Уникальная информация для ГУР — Буданов рассказал, кто помогает узнавать
Кирилл Буданов. Фото: кадр из видео

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов рассказал, кто помогал узнавать уникальную информацию. По его словам, речь идет о проститутках и экскортницах.

Об этом Кирилл Буданов рассказал в интервью Рамине Эсхакзай во вторник, 5 августа.

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Уникальная информация

Буданов отметил, что разведка использует различные методы, чтобы собрать необходимые данные. В частности, речь идет о проститутках и экскортницах.

"Вы понимаете, сколько мужчин иногда рассказывают, чтобы показать, какие они мощные, как говорится. Было добыто несколько уникальных информаций, которые именно от проституток были", — рассказал глава ГУР.

По его словам, все работает на слабостях.

"Спящие агенты"

Буданов также прокомментировал, насколько долго человек может находиться в статусе "спящего агента". Он рассказал, что ответа нет, но есть мировая практика.

"При правильной работе с сознательным агентом, время его работы ограничивается семи годами. Это общемировая практика. Считается, что человек может выполнять нормально задачи где-то до семи лет, потом "почти гарантированно" будет провал", — отметил Буданов.

По его словам, есть и те, которые работают и 20 лет.

"Но статистика показывает, больше мировая, не наша, что более семи лет это не может происходить", — добавил он.

Напомним, Буданов рассказал, что российским спецслужбам легче вербовать мужчин, чем женщин.

Кроме того, глава ГУР сообщил, сколько времени понадобится для освоения профессии разведчика. По его словам, это зависит от человека.

война проституция Украина Кирилл Буданов ГУР
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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