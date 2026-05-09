Кирилл Буданов: Сегодня мы защищаем безопасность и ценности Европы

Руководитель ОПУ Кирилл Буданов. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Украина сегодня является не просто географическим центром Европы, а ее настоящим идеологическим форпостом. Именно украинский народ сейчас держит щит, который защищает весь цивилизованный мир от тоталитарной угрозы.

Как сообщает Новини.LIVE, это подчеркнул руководитель Офиса президента Кирилл Буданов в своем поздравлении ко Дню Европы на собственной странице в Facebook.

Украина защищает Европу

"Украина сегодня олицетворяет настоящую Европу — и территориально, и, главное, идеологически. Мы защищаем безопасность и ценности всего континента — свободу, уважение и право на собственную идентичность", — подчеркнул Кирилл Буданов.

Он также отметил, что в этой борьбе критически важна солидарность международного сообщества. Ведь сила Украины заключается в единстве с теми, кто разделяет общие принципы и готов бескомпромиссно отстаивать демократию.

Также Буданов выразил твердое убеждение, что европейский курс нашего государства является необратимым.

Читайте также:

"Украина есть и будет частью свободной европейской семьи", — резюмировал руководитель Офиса президента.

Как писали Новини.LIVE, 8 мая Кирилл Буданов обратился к украинцам в День памяти и победы над нацизмом. Он отметил неизбежное поражение любого зла.

Кроме того, руководитель ОПУ анонсировал, что в Украине создадут центр для привлечения иностранцев в ВСУ. Новый механизм должен устранить бюрократические преграды и обеспечить полное сопровождение кандидатов.