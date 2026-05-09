Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Кирилл Буданов: Сегодня мы защищаем безопасность и ценности Европы

Кирилл Буданов: Сегодня мы защищаем безопасность и ценности Европы

Ua ru
Дата публикации 9 мая 2026 14:51
Кирилл Буданов: Сегодня мы защищаем безопасность и ценности Европы
Руководитель ОПУ Кирилл Буданов. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Украина сегодня является не просто географическим центром Европы, а ее настоящим идеологическим форпостом. Именно украинский народ сейчас держит щит, который защищает весь цивилизованный мир от тоталитарной угрозы.

Как сообщает Новини.LIVE, это подчеркнул руководитель Офиса президента Кирилл Буданов в своем поздравлении ко Дню Европы на собственной странице в Facebook.

Украина защищает Европу

"Украина сегодня олицетворяет настоящую Европу — и территориально, и, главное, идеологически. Мы защищаем безопасность и ценности всего континента — свободу, уважение и право на собственную идентичность", — подчеркнул Кирилл Буданов.

Он также отметил, что в этой борьбе критически важна солидарность международного сообщества. Ведь сила Украины заключается в единстве с теми, кто разделяет общие принципы и готов бескомпромиссно отстаивать демократию.

Также Буданов выразил твердое убеждение, что европейский курс нашего государства является необратимым.

Читайте также:

"Украина есть и будет частью свободной европейской семьи", — резюмировал руководитель Офиса президента.

Как писали Новини.LIVE, 8 мая Кирилл Буданов обратился к украинцам в День памяти и победы над нацизмом. Он отметил неизбежное поражение любого зла.

Кроме того, руководитель ОПУ анонсировал, что в Украине создадут центр для привлечения иностранцев в ВСУ. Новый механизм должен устранить бюрократические преграды и обеспечить полное сопровождение кандидатов.

Украина Европа Кирилл Буданов
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации