Кирило Буданов: Сьогодні ми захищаємо безпеку і цінності Європи

Кирило Буданов: Сьогодні ми захищаємо безпеку і цінності Європи

Дата публікації: 9 травня 2026 14:51
Керівник ОПУ Кирило Буданов. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Україна сьогодні є не просто географічним центром Європи, а її справжнім ідеологічним форпостом. Саме український народ зараз тримає щит, який захищає весь цивілізований світ від тоталітарної загрози. 

Як повідомляє Новини.LIVE, на цьому наголосив керівник Офісу президента Кирило Буданов у своєму привітанні до Дня Європи на власній сторінці у Facebook.

Україна захищає Європу

"Україна сьогодні уособлює справжню Європу — і територіально, і, головне, ідеологічно. Ми захищаємо безпеку і цінності всього континенту — свободу, повагу та право на власну ідентичність", — підкреслив Кирило Буданов. 

Він також зазначив, що в цій боротьбі критично важливою є солідарність міжнародної спільноти. Адже сила України полягає в єдності з тими, хто поділяє спільні принципи та готовий безкомпромісно відстоювати демократію. 

Також Буданов висловив тверде переконання, що європейський курс нашої держави є незворотним

"Україна є і буде частиною вільної європейської родини", — резюмував керівник Офісу президента. 

Як писали Новини.LIVE, 8 травня Кирило Буданов звернувся до українців у День пам'яті та перемоги над нацизмом. Він наголосив на неминучій поразці будь-якого зла.

Крім того, керівник ОПУ анонсував, що в Україні створять центр для залучення іноземців в ЗСУ. Новий механізм має усунути бюрократичні перепони та забезпечити повний супровід кандидатів.

Карина Приходько - Редактор
