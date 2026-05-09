Кирило Буданов: Сьогодні ми захищаємо безпеку і цінності Європи

Україна сьогодні є не просто географічним центром Європи, а її справжнім ідеологічним форпостом. Саме український народ зараз тримає щит, який захищає весь цивілізований світ від тоталітарної загрози.

Як повідомляє Новини.LIVE, на цьому наголосив керівник Офісу президента Кирило Буданов у своєму привітанні до Дня Європи на власній сторінці у Facebook.

Україна захищає Європу

"Україна сьогодні уособлює справжню Європу — і територіально, і, головне, ідеологічно. Ми захищаємо безпеку і цінності всього континенту — свободу, повагу та право на власну ідентичність", — підкреслив Кирило Буданов.

Він також зазначив, що в цій боротьбі критично важливою є солідарність міжнародної спільноти. Адже сила України полягає в єдності з тими, хто поділяє спільні принципи та готовий безкомпромісно відстоювати демократію.

Також Буданов висловив тверде переконання, що європейський курс нашої держави є незворотним.

"Україна є і буде частиною вільної європейської родини", — резюмував керівник Офісу президента.

