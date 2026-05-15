Ким: Защищенные медики — качественная медицина для людей

Качество медицинских услуг во время войны влияет не только на здоровье нации, но и на способность государства сохранить людей, вернуть их к активной жизни и удержать человеческий капитал. В то же время любая медицинская система не может справиться с вызовами без кадров. Поэтому ключевой вызов — не просто отстроить разрушенные больницы, а сохранить тех, кто в них работает.

Это подчеркнул начальник Николаевской ОВА Виталий Ким.

Как обеспечить качественную медицину для людей

"Чтобы система здравоохранения возвращала людей к жизни и работе, в ней должны быть кадры — профессиональные, мотивированные, защищенные и обеспеченные. Поэтому поддержка медицинских работников — это также вопрос экономической устойчивости страны", — подчеркнул глава области.

По его словам, особенно остро кадровый вопрос стоит в громадах - сельских, отдаленных, прифронтовых, которые принимают много внутренне перемещенных лиц. Здесь укомплектованность медицинского штата составляет около 63%.

"Мы активно совершенствуем оснащение — закупаем диагностическое оборудование, совершенствуем манипуляционные, операционные помещения, строим укрытия. В то же время, чтобы медики оставались работать, нужен и комплексный пакет социальной поддержки: служебное или доступное арендное жилье, доплаты, компенсация за проезд, современный служебный транспорт, возможность профессионального обучения, защита семьи и нормальные условия труда. Если этого нет — громады теряют медиков, а люди теряют доступ к базовой помощи", — подчеркнул Виталий Ким.

Он также обратил внимание на важность среднего звена медицины.

"Без медсестер качественная медицина невозможна. Украине нужно повышать престиж медсестринской профессии, расширять полномочия медсестер, инвестировать в образование, создавать условия для карьерного роста и обеспечивать достойную оплату труда", — добавил он.

Отдельное внимание Ким уделил психологической поддержке медиков, которые годами работают в состоянии чрезвычайной нагрузки.

"Психологическая помощь для медицинских работников должна быть не формальностью, а частью кадровой политики. Потому что профессиональное выгорание медиков — это не личная проблема человека. Это риск для всей системы", — предостерег он.

Подытоживая, начальник Николаевской ОВА отметил, что социальная защита медиков — это условие доступности медицины для людей.

"Сегодня защита медиков не только вопрос стабильной работы системы здравоохранения. В конце концов это гарантия для людей, что даже в самых сложных условиях они не останутся без помощи. А значит, и вопрос доверия к государству и показатель способности страны удерживать людей", — резюмировал Виталий Ким.

