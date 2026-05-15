Кім: Захищені медики — якісна медицина для людей

Віталій Кім.

Якість медичних послуг під час війни впливає не лише на здоров’я нації, а й на здатність держави зберегти людей, повернути їх до активного життя та втримати людський капітал. Водночас будь-яка медична система не може впоратися з викликами без кадрів. Тому ключовий виклик — не просто відбудувати зруйновані лікарні, а зберегти тих, хто в них працює.

Як повідомляє Новини.LIVE, на цьому наголосив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Як забезпечити якісну медицину для людей

"Аби система охорони здоров’я повертала людей до життя і роботи, у ній мають бути кадри — професійні, вмотивовані, захищені та забезпечені. Тому підтримка медичних працівників — це також питання економічної стійкості країни", — підкреслив очільник області.

За його словами, особливо гостро кадрове питання стоїть у громадах — сільських, віддалених, прифронтових, які приймають багато внутрішньо переміщених осіб. Тут укомплектованість медичного штату складає близько 63%.

"Ми активно вдосконалюємо оснащення — закуповуємо діагностичне обладнання, вдосконалюємо маніпуляційні, операційні приміщення, будуємо укриття. Водночас, аби медики залишалися працювати, потрібен, і комплексний пакет соціальної підтримки: службове або доступне орендне житло, доплати, компенсація за проїзд, сучасний службовий транспорт, можливість професійного навчання, захист родини і нормальні умови праці. Якщо цього немає — громади втрачають медиків, а люди втрачають доступ до базової допомоги", — наголосив Віталій Кім.

Він також звернув увагу на важливість середньої ланки медицини.

"Без медсестер якісна медицина неможлива. Україні потрібно підвищувати престиж медсестринської професії, розширювати повноваження медсестер, інвестувати в освіту, створювати умови для кар’єрного зростання і забезпечувати гідну оплату праці", — додав він.

Окрему увагу Кім приділив психологічній підтримці медиків, які роками працюють у стані надзвичайного навантаження.

"Психологічна допомога для медичних працівників має бути не формальністю, а частиною кадрової політики. Бо професійне вигорання медиків — це не особиста проблема людини. Це ризик для всієї системи", — застеріг він.

Підсумовуючи, начальник Миколаївської ОВА наголосив, що соціальний захист медиків — це умова доступності медицини для людей.

"Сьогодні захист медиків не тільки питання стабільної роботи системи охорони здоров’я. Зрештою це гарантія для людей, що навіть у найскладніших умовах вони не залишаться без допомоги. А отже, і питання довіри до держави та показник здатності країни втримувати людей", — резюмував Віталій Кім.

