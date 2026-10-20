Открытие Центра поддержки ветеранов в Сумах. Фото: mva.gov.ua

В Сумах расширяют возможности поддержки ветеранов и ветеранок. Министр по делам ветеранов Украины Виталий Ким посетил новое Пространство заботы, где военнослужащие и их семьи могут получить необходимую помощь. Это первое такое пространство, открывшееся в медицинском учреждении Сумской области.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Министерство по делам ветеранов Украины во вторник, 20 октября.

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В Сумах открыли первое Пространство заботы о ветеранах

В одном из медицинских учреждений Сум начало работу Пространство заботы о ветеранах. Там можно получить консультации и сопровождение по вопросам лечения и реабилитации, оформления документов, реализации прав и социальных гарантий, а также доступа к государственным и местным программам. Кроме того, посетителям будет оказываться психологическая и социальная поддержка.

С ветеранами и демобилизованными лицами будет работать специалист по сопровождению, который при необходимости будет координировать взаимодействие с другими профильными специалистами.

При обустройстве Пространства особое внимание уделили безбарьерности — от главного входа в медицинское учреждение и до самого кабинета. У входа установили подъемник, а вдоль маршрута к кабинету оборудовали поручни и антивандальный защитный поручень.

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Для посетителей подготовили отдельный кабинет и смежную уборную, полностью адаптированные для людей с инвалидностью. Также закупили необходимую мебель и оргтехнику и организовали информационную навигацию.

Виталий Ким во время открытия Пространства заботы о ветеранах в Сумах. Фото: mva.gov.ua

Кто посетил Пространство заботы в Сумах

В открытии Пространства заботы приняли участие министр по делам ветеранов Украины Виталий Ким и его заместитель Руслан Приходько, заместитель министра здравоохранения Украины Игорь Копач, первый заместитель председателя Сумской областной государственной администрации — начальник областной военной администрации Владимир Бабич. К мероприятию также присоединились ветераны и ветеранки, медицинские работники, представители партнерских организаций и общественности.

В ходе встречи ветераны и специалисты обсудили практические решения, которые уже работают, актуальные потребности и вызовы. Также речь шла о возможностях сделать путь к необходимым услугам проще, понятнее и доступнее для каждого человека.

Министр по делам ветеранов Украины Виталий Ким подчеркнул важность комплексной помощи военным не только во время лечения и реабилитации, но и после возвращения к привычной жизни.

"Лечение и реабилитация — это лишь часть пути восстановления ветерана. Не менее важно то, что происходит дальше: возвращение в семью, на работу, в повседневную жизнь. Поэтому мы интегрируем социальную, правовую и консультационную поддержку непосредственно в медицинские учреждения. Пространство заботы в Сумах — еще один шаг к тому, чтобы ветеран получал не отдельные услуги, а комплексную помощь, ориентированную на его реальные потребности", — отметил Виталий Ким.

Сумская область стала очередным регионом, где открыли Пространство заботы о ветеранах в рамках проекта, реализуемого в сотрудничестве с ПриватБанком.Ранее такие пространства заработали в Одессе, Украинке Киевской области, Полтаве и Запорожье.

Новини.LIVE сообщали, что около 60% ветеранов и ветеранок после возвращения к гражданской жизни сталкиваются с проблемами в семье, поэтому реабилитация должна охватывать также их близких. Министр по делам ветеранов Украины Виталий Ким сообщил, что семейную поддержку включат в программу восстановления военнослужащих, а сопровождение будет предусматривать практическую помощь в решении жизненных вопросов. Реформу Государственной службы по сопровождению ветеранов будут осуществлять в два этапа: сначала согласуют работу ведомств и переведут документооборот в цифровой формат, а затем усовершенствуют и расширят сеть специалистов по сопровождению.

Новини.LIVE писали, что министр по делам ветеранов Украины Виталий Ким пояснил, что Государственная служба сопровождения ветеранов будет координировать получение необходимой помощи, чтобы военным не приходилось самостоятельно искать учреждения и выяснять порядок оформления услуг. Система будет создана путем трансформации существующего государственного пространства для ветеранов, а работа специалистов будет координироваться по единым стандартам и с помощью цифровых инструментов. Переход на новую модель продлится около года, а основные изменения планируется внедрить в течение первых семи месяцев.