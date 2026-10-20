Відкриття Простору турботи про ветеранів та ветеранок у Сумах. Фото: mva.gov.ua

У Сумах розширюють можливості підтримки ветеранів та ветеранок. Міністр у справах ветеранів України Віталій Кім відвідав новий Простір турботи, де військові та їхні родини можуть отримати необхідну допомогу. Це перший такий простір, що запрацював у медичному закладі Сумської області.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Міністерство у справах ветеранів України у вівторок, 20 жовтня.

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У Сумах відкрили перший Простір турботи про ветеранів та ветеранок

В одному з медичних закладів Сум запрацював Простір турботи про ветеранів та ветеранок. Там можна отримати консультації та супровід із питань лікування й реабілітації, оформлення документів, реалізації прав і соціальних гарантій, а також доступу до державних та місцевих програм. Крім того, відвідувачам надаватимуть психологічну й соціальну підтримку.

З ветеранами та демобілізованими особами працюватиме фахівець із супроводу, який за потреби координуватиме взаємодію з іншими профільними спеціалістами.

Під час облаштування Простору особливу увагу приділили безбар’єрності — від головного входу до медичного закладу й до самого кабінету. Біля входу встановили підйомник, а вздовж маршруту до кабінету облаштували поручні та антивандальний захисний поручень.

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Для відвідувачів підготували окремий кабінет і суміжну вбиральню, повністю адаптовані для людей з інвалідністю. Також закупили необхідні меблі й оргтехніку та облаштували інформаційну навігацію.

Віталій Кім під час відкриття Простору турботи про ветеранів та ветеранок у Сумах. Фото: mva.gov.ua

Хто відвідав Простір турботи в Сумах

У відкритті Простору взяли участь міністр у справах ветеранів України Віталій Кім та його заступник Руслан Приходько, заступник міністра охорони здоров’я України Ігор Копач, перший заступник голови Сумської обласної державної адміністрації — начальника обласної військової адміністрації Володимир Бабич. До заходу також долучилися ветерани й ветеранки, медичні працівники, представники партнерських організацій і громадськості.

Під час зустрічі ветерани та фахівці обговорили практичні рішення, які вже працюють, актуальні потреби й виклики. Також ішлося про можливості зробити шлях до необхідних послуг простішим, зрозумілішим і доступнішим для кожної людини.

Міністр у справах ветеранів України Віталій Кім наголосив на важливості комплексної допомоги військовим не лише під час лікування та реабілітації, а й після повернення до звичного життя.

"Лікування та реабілітація — це лише частина шляху відновлення ветерана. Не менш важливо, що відбувається далі: повернення до родини, роботи, повсякденного життя. Тому ми інтегруємо соціальну, правову та консультаційну підтримку безпосередньо в медичні заклади. Простір турботи в Сумах — ще один крок до того, щоб ветеран отримував не окремі послуги, а комплексну допомогу, орієнтовану на його реальні потреби", — зазначив Віталій Кім.

Сумщина стала черговим регіоном, де відкрили Простір турботи про ветеранів у межах проєкту, що реалізується у співпраці з ПриватБанком. Раніше такі простори запрацювали в Одесі, Українці Київської області, Полтаві та Запоріжжі.

Новини.LIVE інформували, що близько 60% ветеранів і ветеранок після повернення до цивільного життя стикаються з проблемами в родині, тому реабілітація має охоплювати також їхніх близьких. Міністр у справах ветеранів України Віталій Кім повідомив, що сімейну підтримку включать до маршруту відновлення військових, а супровід передбачатиме практичну допомогу у вирішенні життєвих питань. Реформу Державної служби із супроводу ветеранів реалізовуватимуть у два етапи: спочатку узгодять роботу відомств і цифровізують документообіг, а потім удосконалять та розширять мережу фахівців із супроводу.

Новини.LIVE писали, що Міністр у справах ветеранів України Віталій Кім пояснив, що Державна служба супроводу ветеранів координуватиме отримання необхідної допомоги, щоб військовим не доводилося самостійно шукати установи та з’ясовувати порядок оформлення послуг. Систему створять шляхом трансформації наявного державного простору для ветеранів, а роботу фахівців координуватимуть за єдиними стандартами та за допомогою цифрових інструментів. Перехід на нову модель триватиме близько року, а основні зміни планують упровадити протягом перших семи місяців.